Липницкой придется пробиваться в основу сборной через резерв
Уральская звезда фигурного катания не вошла в основной состав национальной команды.
Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катания Юлия Липницкая не вошла в основной состав сборной страны, сообщили 9 июня корреспонденту «АиФ-Урал» в федерации фигурного катания на коньках России.
Липницкая оказалась в резервном списке вместе с Елизаветой Туктамышевой, Аленой Леоновой, Полиной Цурской, Станиславой Константиновой и Аделиной Сотниковой. В основной состав в женском одиночном катании вошли Евгения Медведева, Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова.
Еще один свердловский фигурист — Максим Ковтун вошел в основу сборной России.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая начнет отбор на Олимпийские игры в Корею на контрольных прокатах в Сочи, которые пройдут в сентябре. Сейчас спортсменка продолжает восстановление после травмы. Последний раз уроженка Екатеринбурга выходила на лед в Москве в ноябре прошлого года на этапе «Гран-при».
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