Липницкой придется пробиваться в основу сборной через резерв

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катания Юлия Липницкая не вошла в основной состав сборной страны, сообщили 9 июня корреспонденту «АиФ-Урал» в федерации фигурного катания на коньках России.

Липницкая оказалась в резервном списке вместе с Елизаветой Туктамышевой, Аленой Леоновой, Полиной Цурской, Станиславой Константиновой и Аделиной Сотниковой. В основной состав в женском одиночном катании вошли Евгения Медведева, Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова.

Еще один свердловский фигурист — Максим Ковтун вошел в основу сборной России.