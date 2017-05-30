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30 мая 2017, 16:58 | Зимние | УНИАН

Сноубордист Мостовенко стал молодым послом Украины на Олимпийском фестивале-2017

Молодым амбассадором сборной Украины на ХІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который в июле этого года пройдет в венгерском Дьоре, по предложению НОК Украины, стал серебряный призер ЕЮОФ-2017 по сноубордингу Глеб Мостовенко, сообщает пресс-служба НОК.

Послы будут получать образование через сеть Интернет в соответствии с созданной учебной платформой при непосредственном участии представителей Комиссии <span class=error>ЕОК</span> Олимпийская наследие и культура и Комиссии атлетов Европейских Олимпийских Комитетов. Увеличить
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Во время Фестиваля Глеб, не смотря на свой юный возраст, проявил себя настоящим лидером с хорошими коммуникационными навыками, которые не остались не замеченными как организаторами, так и Олимпийской командой Украины.

Впервые во время XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) 2017 года, который проходил в турецком Эрзуруме, был запущен пилотный проект «Молодой посол».

Это образовательный проект, цель которого — укрепление олимпийских ценностей в соответствии с Олимпийской стратегии-2020, распространение олимпийских идеалов на основе образования, а также поощрения молодежи к взаимодействию друг с другом.

Послы будут получать образование через сеть Интернет в соответствии созданной учебной платформе при непосредственном участии представителей Комиссии ЕОК «Олимпийская наследие и культура» и Комиссии атлетов Европейских Олимпийских Комитетов. Первый вебинар будет проведен 7 июня, а следующие два — 21 июня и 12 июля текущего года.

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