Шведская фристайлистка Хольмлунд вышла из комы, в которой пробыла пять месяцев
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в
ски-кроссе шведка Анна Хольмлунд вышла из медикаментозной комы, в которой находилась с декабря 2016 года. Об этом сообщает портал Local.se.
Спортсменка пришла в сознание и может разговаривать. Летом она сможет переехать в родной Сундсваль для продолжения реабилитации.
Хольмлунд получила
Кроме бронзы Игр в Сочи, в ее активе третье место на чемпионате мира 2011 года. Также она является трехкратной обладательницей Кубка мира в зачете
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