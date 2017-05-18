Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29792510/
18 мая 2017, 22:15 | Зимние | ТАСС

Шведская фристайлистка Хольмлунд вышла из комы, в которой пробыла пять месяцев

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в ски-кроссе шведка Анна Хольмлунд вышла из медикаментозной комы, в которой находилась с декабря 2016 года. Об этом сообщает портал Local.se.

Спортсменка пришла в сознание и может разговаривать. Летом она сможет переехать в родной Сундсваль для продолжения реабилитации.

Хольмлунд получила черепно-мозговую травму в итальянском Больцано 19 декабря во время подготовки к этапу Кубка мира в Иннихене. Во время одного из заездов Хольмлунд потеряла равновесие и ударилась головой, после чего потеряла сознание.

Кроме бронзы Игр в Сочи, в ее активе третье место на чемпионате мира 2011 года. Также она является трехкратной обладательницей Кубка мира в зачете ски-кросса (2010/11, 2014/15 и 2015/16).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Конькобежка Асеева перенесла операцию на колене перед олимпийским сезоном

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Надежда Асеева перенесла операцию на колене перед олимпийским сезоном, сообщила агентству «Р-Спорт» врач сборной России по конькобежному спорту Мария Розина.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членства

Шведская фристайлистка Хольмлунд вышла из комы, в которой пробыла пять месяцев

Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалу