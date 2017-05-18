Шведская фристайлистка Хольмлунд вышла из комы, в которой пробыла пять месяцев

Спортсменка пришла в сознание и может разговаривать. Летом она сможет переехать в родной Сундсваль для продолжения реабилитации.

Хольмлунд получила черепно-мозговую травму в итальянском Больцано 19 декабря во время подготовки к этапу Кубка мира в Иннихене. Во время одного из заездов Хольмлунд потеряла равновесие и ударилась головой, после чего потеряла сознание.