ОКР номинировал Устюгова и Трегубова на приз лучшему спортсмену зимних видов
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Никита Трегубов и саночник Роман Репилов номинированы на приз Олимпийского комитета России (ОКР) лучшему спортсмену зимних видов. Об этом сообщает
пресс-служба ОКР.
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Также в список номинантов вошли сноубордистка Елена Костенко и фристайлист Игорь Омелин.
Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых — золотые. Трегубов стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в Германии, а Репилов выиграл общий зачет Кубка мира.
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