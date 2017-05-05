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5 мая 2017, 14:12 | Зимние | ТАСС

ОКР номинировал Устюгова и Трегубова на приз лучшему спортсмену зимних видов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Никита Трегубов и саночник Роман Репилов номинированы на приз Олимпийского комитета России (ОКР) лучшему спортсмену зимних видов. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Также в список номинантов вошли сноубордистка Елена Костенко и фристайлист Игорь Омелин. Увеличить
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Также в список номинантов вошли сноубордистка Елена Костенко и фристайлист Игорь Омелин.

Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке «Тур де Ски», установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых — золотые. Трегубов стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в Германии, а Репилов выиграл общий зачет Кубка мира.
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