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20 апреля 2017, 14:09 | Зимние | ТАСС

Тренер сборной РФ по следж-хоккею скончался во время визита в Южную Корею на ЧМ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Старший тренер паралимпийской сборной России по следж-хоккею Сергей Самойлов скончался во время визита в Южную Корею, куда прибыл для просмотра чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

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«В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств смерти Сергея Самойлова, — говорится в заявлении. — Паралимпийский комитет России выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича».
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