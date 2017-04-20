Тренер сборной РФ по следж-хоккею скончался во время визита в Южную Корею на ЧМ
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Старший тренер паралимпийской сборной России по
следж-хоккею Сергей Самойлов скончался во время визита в Южную Корею, куда прибыл для просмотра чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
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«В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств смерти Сергея Самойлова, — говорится в заявлении. — Паралимпийский комитет России выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича».
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