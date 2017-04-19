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19 апреля 2017, 18:45 | Зимние | Р-Спорт

Совет Минспорта РФ признал удовлетворительным выступление сноубордистов в сезоне

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экспертный совет министерства спорта РФ признал выступление сборной России по сноуборду в сезоне-2016/17 удовлетворительным, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации сноуборда России (ФСР).

Заседание экспертного совета прошло в среду в Москве. В прошедшем сезоне в Кубке мира Алена Заварзина завоевала малый Хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе. Российские сноубордисты на чемпионате мира-2017 в испанской Сьерра-Неваде завоевали три бронзовые медали. Андрей Соболев и Заварзина заняли третьи места в параллельном слаломе, а Екатерина Тудегешева — в параллельном гигантском слаломе.

«Выступление сборной России по сноуборду в сезоне-2016/17 получило удовлетворительную оценку. Что касается плана подготовки к предстоящим Олимпийским зимним играм, он находится на финальной стадии формирования и в ближайшее время будет утвержден. Также глава ФСР Денис Тихомиров отметил продуктивную работу иностранных тренеров с нашей командой в этом спортивном сезоне и необходимость продолжения сотрудничества в сезоне-2017/18», — сообщили в пресс-службе федерации.
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