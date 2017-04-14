Стало известно, когда построят в Уфе ледовый дворец для шорт-трека

«Первая очередь, которая включает ледовую арену и трибуну на две тысячи человек, будет представлять собой специализированный стадион для шорт-трека, мы сдадим его в конце 2018 года. Вторая очередь, в которую входят бассейн и легкоатлетический зал, будут сданы в 2019—2020 годах», — сказал Хамитов.

Спортивный комплекс возводится на стадионе «Строитель». Суммарная стоимость проекта оценивается в 1 млрд 250 млн рублей.

Напомним, что разговоры о строительстве специализированного центра для шорт-трека начались сразу же после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Золотые медали башкирских спортсменов Семена Елистратова и Руслана Захарова стали катализатором этого процесса. Однако строительство несколько затянулось.

Стоит отметить, что федерация конькобежного спорта Башкирии была участником митинга против госфинансирования профессиональных клубов, который прошел 8 апреля перед уфимским Дворцом спорта.