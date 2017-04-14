Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29425299/
14 апреля 2017, 8:52 | Зимние | PROUFU.ru

Стало известно, когда построят в Уфе ледовый дворец для шорт-трека

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе прямой линии рассказал о том, когда в Уфе построят специализированный центр для занятия шорт-треком.

«Первая очередь, которая включает ледовую арену и трибуну на две тысячи человек, будет представлять собой специализированный стадион для шорт-трека, мы сдадим его в конце 2018 года. Вторая очередь, в которую входят бассейн и легкоатлетический зал, будут сданы в 2019—2020 годах», — сказал Хамитов.

Спортивный комплекс возводится на стадионе «Строитель». Суммарная стоимость проекта оценивается в 1 млрд 250 млн рублей.

Напомним, что разговоры о строительстве специализированного центра для шорт-трека начались сразу же после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Золотые медали башкирских спортсменов Семена Елистратова и Руслана Захарова стали катализатором этого процесса. Однако строительство несколько затянулось.

Стоит отметить, что федерация конькобежного спорта Башкирии была участником митинга против госфинансирования профессиональных клубов, который прошел 8 апреля перед уфимским Дворцом спорта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Свищёв: Второе место кёрлингисток на чемпионате мира для нас как победа

В Министерстве спорта России состоялась встреча главы ведомства Павла Колобкова со спортсменками, тренерами и специалистами женской сборной команды по кёрлингу, а также руководством и партнёрами Федерации кёрлинга России.
Еще 7 новостей  Все новости
6 Марта

В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова: «В Уфе очень много красивых мужчин»

Вратарь «Уфы» Беленов повторил рекорд чемпионатов России