Стало известно, когда построят в Уфе ледовый дворец для шорт-трека
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе прямой линии рассказал о том, когда в Уфе построят специализированный центр для занятия
шорт-треком.
«Первая очередь, которая включает ледовую арену и трибуну на две тысячи человек, будет представлять собой специализированный стадион для
Спортивный комплекс возводится на стадионе «Строитель». Суммарная стоимость проекта оценивается в 1 млрд 250 млн рублей.
Напомним, что разговоры о строительстве специализированного центра для
Стоит отметить, что федерация конькобежного спорта Башкирии была участником митинга против госфинансирования профессиональных клубов, который прошел 8 апреля перед уфимским Дворцом спорта.
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