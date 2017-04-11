Теймуров: Ребята у нас стойкие, но чтобы выиграть Олимпиаду, нужно финансирование
«Советский спорт» пообщался с победителем
сноуборд-контеста Red Bull Roll the Dice Марком Теймуровым, входящим в состав сборной России по сноуборду.
— Ты рад? Для тебя это важная победа?
— Очень рад. Победа важна, скорее, не для моего спортивного сезона, для моей карьеры. Дело в том, что я недавно получил травму и, можно сказать, впервые за два месяца катаюсь, и сразу выигрываю такой контест — очень большой заряд для будущих побед, новых трюков, новых мест для катания.
— Ты проснулся и сразу понял, что это твой день настал?
— Честно говоря, — нет. Это был совсем не мой день. Я проснулся, мне было, скажем так, не очень хорошо. Мы катаемся уже шестой день — погода идеальная, парк идеальный просто не можем остановиться. Так что с утра не было никакого настроя на победу. Потом, здесь уже, когда начали кататься, благодаря формату стало веселее, начали получать удовольствие.
— В финале кости были благосклонны?
— Очень неблагосклонны. Я сделал два трюка с грэбами, которые никогда в жизни еще не делал. Выполнил их
— Сегодня на вечеринке будет весело?
— Вечерина будет очень дикой!
— В финале ты обошел такого маститого соперника.
— Очень рад — обогнал старую гвардию. Алексей Соболев — очень старый и известный у нас райдер — единственный в этом стиле, кто принимал участие в Олимпийских играх. Очень рад, что удалось обойти такое количество известных ребят — здесь вся сборная России.
— Позади тебя остались чемпионы России, члены сборной, участники Олимпиад. Надеешься ли ты попасть в сборную в 2018 году?
— Насколько я знаю, я и так в сборной России — в основном составе. Во всяком случае так было, пока я не пропустил чемпионат России
— Ты же из Петербурга родом. Где там можно тренироваться? Как ты повышаешь уровень?
— Всю жизнь тренировался в Питере, пока не начал разъезжать по разным странам со спортивными школами. В основном мы сами строим свой парк. Раньше строили на курорте «Горы», сейчас строим в «Охта-Парке» — там и тренируемся. Также есть выезды со сборной России и с моей школой — в Краснодарский край, за границу.
— Как по условиям? Этого парка достаточно для побед на Кубке мира?
— В России с этим достаточно тяжело. У нас в Питере вообще нет таких больших склонов, как здесь — невозможно построить трассы уровня Кубка мира или любых международных соревнований. Но мы пытаемся выжать из наших максимум.
— Твой соперник по финалу сказал, что для того, чтобы выигрывать
— Отчасти я с этим согласен, потому что мы, к сожалению, очень редко выезжаем за границу по сравнению со всеми мировыми райдерами. И парков у нас очень мало — можно по пальцам пересчитать, да и те, что есть — не такого уровня, как будут на Олимпиаде. Нужно, чтобы наша Федерация и спонсоры
— После Олимпиады считается, что сочинский горнолыжный курорт вышел на мировой уровень, как сам можешь оценить?
— Это безусловно лучший горнолыжный курорт в России. Но здесь, к сожалению, не так много парков — могли бы сделать больше и лучше. Поэтому по инфраструктуре его можно сравнивать с лучшими европейскими курортами, но по условиям для тренировок пока не дотягиваем еще.
— Сноуборд для тебя это спорт, или продолжает оставаться удовольствием?
— И то, и другое. Всегда есть давление: со стороны судей, со стороны тренеров, со стороны друзей, которые говорят
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