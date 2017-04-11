Теймуров: Ребята у нас стойкие, но чтобы выиграть Олимпиаду, нужно финансирование

— Ты рад? Для тебя это важная победа?

— Очень рад. Победа важна, скорее, не для моего спортивного сезона, для моей карьеры. Дело в том, что я недавно получил травму и, можно сказать, впервые за два месяца катаюсь, и сразу выигрываю такой контест — очень большой заряд для будущих побед, новых трюков, новых мест для катания.

— Ты проснулся и сразу понял, что это твой день настал?

— Честно говоря, — нет. Это был совсем не мой день. Я проснулся, мне было, скажем так, не очень хорошо. Мы катаемся уже шестой день — погода идеальная, парк идеальный просто не можем остановиться. Так что с утра не было никакого настроя на победу. Потом, здесь уже, когда начали кататься, благодаря формату стало веселее, начали получать удовольствие.

— В финале кости были благосклонны?

— Очень неблагосклонны. Я сделал два трюка с грэбами, которые никогда в жизни еще не делал. Выполнил их каким-то чудом.

— Сегодня на вечеринке будет весело?

— Вечерина будет очень дикой!

— В финале ты обошел такого маститого соперника.

— Очень рад — обогнал старую гвардию. Алексей Соболев — очень старый и известный у нас райдер — единственный в этом стиле, кто принимал участие в Олимпийских играх. Очень рад, что удалось обойти такое количество известных ребят — здесь вся сборная России.

— Позади тебя остались чемпионы России, члены сборной, участники Олимпиад. Надеешься ли ты попасть в сборную в 2018 году?

— Насколько я знаю, я и так в сборной России — в основном составе. Во всяком случае так было, пока я не пропустил чемпионат России из-за травмы. Надеюсь ничего не измениться. В этом году я впервые принимал участие в Кубке мира по биг эйру. Было очень сложно — он проходил в Москве при температуре минус тридцать градусов. Немного не получилось сделать то, что хотел. В ближайшее время хочу выучить несколько новых трюков, подтянуть их до хорошего уровня и потом отправиться по этапам кубка мира, занимать места, чтобы попасть на Олимпиаду с серьезными трюками, с заявкой на победу.

— Ты же из Петербурга родом. Где там можно тренироваться? Как ты повышаешь уровень?

— Всю жизнь тренировался в Питере, пока не начал разъезжать по разным странам со спортивными школами. В основном мы сами строим свой парк. Раньше строили на курорте «Горы», сейчас строим в «Охта-Парке» — там и тренируемся. Также есть выезды со сборной России и с моей школой — в Краснодарский край, за границу.

— Как по условиям? Этого парка достаточно для побед на Кубке мира?

— В России с этим достаточно тяжело. У нас в Питере вообще нет таких больших склонов, как здесь — невозможно построить трассы уровня Кубка мира или любых международных соревнований. Но мы пытаемся выжать из наших максимум.

— Твой соперник по финалу сказал, что для того, чтобы выигрывать что-то на мировом уровне, надо, как Подладчиков, переезжать за границу. Ты с этим согласен?

— Отчасти я с этим согласен, потому что мы, к сожалению, очень редко выезжаем за границу по сравнению со всеми мировыми райдерами. И парков у нас очень мало — можно по пальцам пересчитать, да и те, что есть — не такого уровня, как будут на Олимпиаде. Нужно, чтобы наша Федерация и спонсоры какие-то, банки, например, прилагали усилия к тому, чтобы сборная больше ездила. Ребята у нас очень стойкие, упертые — мы этим славимся, так что, есть все шансы выигрывать Олимпиады, но нужно финансирование, тренеры хорошие.

— После Олимпиады считается, что сочинский горнолыжный курорт вышел на мировой уровень, как сам можешь оценить?

— Это безусловно лучший горнолыжный курорт в России. Но здесь, к сожалению, не так много парков — могли бы сделать больше и лучше. Поэтому по инфраструктуре его можно сравнивать с лучшими европейскими курортами, но по условиям для тренировок пока не дотягиваем еще.

— Сноуборд для тебя это спорт, или продолжает оставаться удовольствием?