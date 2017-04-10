«Чтобы что-то выиграть на Олимпиаде, нужно переехать жить за границу»

Алексей к 2017 году уже завершил свою серьезную спортивную карьеру, но продолжает принимать участие в любительских соревнованиях, параллельно занимаясь онлайн-школой. Таким любительским турниром, например, стал контест Red Bull Roll the Dice, прошедший в Сочи. Суть в том, чтобы выполнять трюк, который тебе достанется волею двух огромных игральных костей. На гранях одной — вид захвата, на гранях другой — градус вращения. Выиграть 25-летнему спортсмену не удалось, но второе место для райдера, который катается в свое удовольствие — тоже отличный результат.

-На самом деле в этом формате очень интересно соревноваться. Если на кубике выпадает разное количество оборотов, 180, 360 или 540 градусов — это очень простые вращения. Выбора уже нет — приходится выполнять простые трюки. Здесь на первое место выходят стиль и техника исполнения, высота полета. В таком случае любой райдер даже со средним уровнем катания может ворваться в топ.

— Насколько важен опыт в этих соревнованиях?

— Опыт, конечно, имеет значение. Я смотрю, как другие прыгают, понимаю, какого прыжка будет достаточно, а чего может не хватить — анализирую еще перед стартом, раскатываюсь, отрабатываю какие-то свои трюки. А в финале на кубиках оба раза выпало свободное количество вращений и молодая кровь поставила все на кон, Марк прыгнул «на все деньги»… Я тоже ехал неплохие трюки, но этого оказалось недостаточно.

— С Олимпийских игр в Сочи, в которых вы принимали участие прошло три года. Что-то изменилось? Ностальгия есть?

— Даже за этот год в Сочи я катаюсь уже второй раз. Мне все нравится — все просто замечательно. Честно говоря, не помню, как здесь было во время Олимпиады, плохо или хорошо, но сейчас меня все устраивает — здесь приятно находиться.

— Сегодня в четвертьфинал прошел 14-летний парень, в квалификации принимал участие 12-летний мальчик. Когда начнут побеждать 8−9-летние, вы удивитесь?

— Уже здесь есть ребята и помоложе, которые могут прыгать с этого трамплина. Думаю, если бы я сам был моложе в два раза — без проблем бы принял участие.

— Каков уровень соперников здесь?

— Здесь была вся Россия — все те люди, которые принимают участие в чемпионатах страны — они были здесь, и даже больше.

— То есть, это не только удовольствие, но и полноценное соревнование?

— Я бы не стал сравнивать этот контест с чемпионатом России. Там выкладываются на 300 процентов, а здесь тебе все-таки говорят, что делать — кубики говорят. Это разные вещи.

— У вас уже есть собственная школа. Вы себя сейчас позиционируете больше как тренер, или еще остались какие-то спортивные цели?

— Я не позиционирую себя, как тренер. Я — создатель первой в мире онлайн-школы сноубординга от профессионалов. Я больше занимаюсь развитием, но индивидуальных тренировок не провожу. Конечно, по моим материалам занимаются — используют весь мой опыт за 17 лет. Очень много людей учатся, катаются. Даже здесь в Сочи подходят — благодарят.

— Какие ставите перед собой карьерные цели?

— Я уже катаюсь просто в удовольствие. Сюда приехал просто покататься, посниматься, принять участие в этих соревнованиях — почему бы не поучаствовать.

— Как вы оцениваете перспективы человека, которому проиграли, Марка Теймурова?

— Чемпионат России уже прошел — Марка на нем не было по причине травмы. В принципе, у него очень хороший уровень. Ребят с таким уровень достаточно много — так что надо много работать.

— Прогноз на Олимпийские игры можете какой-то дать? Как выступят российские райдеры?

— Сразу скажу — на Олимпиаде мест никто из наших не займет. Мы отстаем на несколько лет от мировых райдеров.

— Что изменить, чтобы не отставать?

— Переехать жить за границу, как это сделал Юрий Подладчиков и занял первое место.

— Он выиграл Кубок мира, вы выигрывали Кубок мира. То есть, шансы какие-то есть?