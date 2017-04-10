«Чтобы что-то выиграть на Олимпиаде, нужно переехать жить за границу»
«Советский спорт» пообщался с единственным российским сноубордистом, на Олимпиаде в Сочи в дисциплине слоупстайл Алексеем Соболевым.
Алексей к 2017 году уже завершил свою серьезную спортивную карьеру, но продолжает принимать участие в любительских соревнованиях, параллельно занимаясь
-На самом деле в этом формате очень интересно соревноваться. Если на кубике выпадает разное количество оборотов, 180, 360 или 540 градусов — это очень простые вращения. Выбора уже нет — приходится выполнять простые трюки. Здесь на первое место выходят стиль и техника исполнения, высота полета. В таком случае любой райдер даже со средним уровнем катания может ворваться в топ.
— Насколько важен опыт в этих соревнованиях?
— Опыт, конечно, имеет значение. Я смотрю, как другие прыгают, понимаю, какого прыжка будет достаточно, а чего может не хватить — анализирую еще перед стартом, раскатываюсь, отрабатываю
— С Олимпийских игр в Сочи, в которых вы принимали участие прошло три года.
— Даже за этот год в Сочи я катаюсь уже второй раз. Мне все нравится — все просто замечательно. Честно говоря, не помню, как здесь было во время Олимпиады, плохо или хорошо, но сейчас меня все устраивает — здесь приятно находиться.
— Сегодня в четвертьфинал прошел 14-летний парень, в квалификации принимал участие 12-летний мальчик. Когда начнут побеждать 8−9-летние, вы удивитесь?
— Уже здесь есть ребята и помоложе, которые могут прыгать с этого трамплина. Думаю, если бы я сам был моложе в два раза — без проблем бы принял участие.
— Каков уровень соперников здесь?
— Здесь была вся Россия — все те люди, которые принимают участие в чемпионатах страны — они были здесь, и даже больше.
— То есть, это не только удовольствие, но и полноценное соревнование?
— Я бы не стал сравнивать этот контест с чемпионатом России. Там выкладываются на 300 процентов, а здесь тебе
— У вас уже есть собственная школа. Вы себя сейчас позиционируете больше как тренер, или еще остались
— Я не позиционирую себя, как тренер. Я — создатель первой в мире
— Какие ставите перед собой карьерные цели?
— Я уже катаюсь просто в удовольствие. Сюда приехал просто покататься, посниматься, принять участие в этих соревнованиях — почему бы не поучаствовать.
— Как вы оцениваете перспективы человека, которому проиграли, Марка Теймурова?
— Чемпионат России уже прошел — Марка на нем не было по причине травмы. В принципе, у него очень хороший уровень. Ребят с таким уровень достаточно много — так что надо много работать.
— Прогноз на Олимпийские игры можете
— Сразу скажу — на Олимпиаде мест никто из наших не займет. Мы отстаем на несколько лет от мировых райдеров.
— Что изменить, чтобы не отставать?
— Переехать жить за границу, как это сделал Юрий Подладчиков и занял первое место.
— Он выиграл Кубок мира, вы выигрывали Кубок мира. То есть, шансы
— Кубок мира и Олимпиада — очень разные вещи. На кубке мира очень важен список участников —
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