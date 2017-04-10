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10 апреля 2017, 19:06 | Зимние | Советский спорт

Алексей Соболев: На Олимпиаде мест никто из России не займет

Единственный российский сноубордист, на Олимпиаде в Сочи в дисциплине слоупстайл Алексей Соболев рассказал, за счет чего наши райдеры могут прогрессировать, чтобы быть конкурентоспособными на мировом уровне.

— Сразу скажу — на Олимпиаде мест никто из наших не займет. Мы отстаем на несколько лет от мировых райдеров.

— Что изменить, чтобы не отставать?

— Переехать жить за границу, как это сделал Юрий Подладчиков и занял первое место.

— Он выиграл Кубок мира, вы выигрывали Кубок мира. То есть, шансы какие-то есть?

— Кубок мира и Олимпиада — очень разные вещи. На кубке мира очень важен список участников — кто-то приезжает, кто-то не приезжает. Только профессионалы могут понять, насколько силен состав участников и можно ли по этому Кубку мира судить о силе победителя и о том, что будет дальше.
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