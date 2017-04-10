Алексей Соболев: На Олимпиаде мест никто из России не займет

— Сразу скажу — на Олимпиаде мест никто из наших не займет. Мы отстаем на несколько лет от мировых райдеров.

— Что изменить, чтобы не отставать?

— Переехать жить за границу, как это сделал Юрий Подладчиков и занял первое место.

— Он выиграл Кубок мира, вы выигрывали Кубок мира. То есть, шансы какие-то есть?