Алексей Соболев: На Олимпиаде мест никто из России не займет
Единственный российский сноубордист, на Олимпиаде в Сочи в дисциплине слоупстайл Алексей Соболев рассказал, за счет чего наши райдеры могут прогрессировать, чтобы быть конкурентоспособными на мировом уровне.
— Сразу скажу — на Олимпиаде мест никто из наших не займет. Мы отстаем на несколько лет от мировых райдеров.
— Что изменить, чтобы не отставать?
— Переехать жить за границу, как это сделал Юрий Подладчиков и занял первое место.
— Он выиграл Кубок мира, вы выигрывали Кубок мира. То есть, шансы
— Кубок мира и Олимпиада — очень разные вещи. На кубке мира очень важен список участников —
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