«Вечеринка будет дикой». Правила жизни сноубордиста в постолимпийском Сочи

— В казино приехали? — спросил голос с легким кавказским акцентом, а выходе из сочинского аэропорта.

Это был один из многочисленных таксистов, до сих пор умудрившийся выжить в борьбе с многочисленными онлайн-диспетчерами.

— Не в этот раз, — пробормотал я, мечтая поскорее избавиться от «грача», как называет подобных бомбил мой друг из Нальчика.

— Катать будешь? — не унимался таксист.

— Нет, писать.

— Писать? Слышал, Ваник, писатель приехал! — сказал он своему коллеге и, видимо, другу, стоявшему рядом. — Вон, он — тоже писатель. Как накурится — сразу книги начинает писать, — сверкая своими золотыми зубами радостно объявил таксист вновь обращаясь ко мне.

— Я про спорт пишу — мне под допингом нельзя, — отшутился я в ответ, постаравшись поскорее прыгнуть в минивен, который должен был меня и других участников пресс-тура доставить вверх — на Красную Поляну.

Поводом в третий раз за последний месяц вернуться в Сочи стал контест Red Bull Roll the Dice — уникальный сноуборд-турнир, который вот уже пятый год проводится на территории нашей страны. До этого шанса оценить вклад Олимпиады в развитие горнолыжного курорта у меня не было. Первый раз в конце февраля сюда пришлось ехать на Военные игры — спортивное, но весьма камерное мероприятие, которое к обычной жизни не имеет никакого отношения. Во второй раз мероприятие получилось еще более камерным — покерный турнир, первый за долгое время на территории нашей страны — даже из отеля можно было не выходить. Так что все прелести горнолыжного курорта пришлось оставить в стороне.

Теперь же меня ждали три дня на склоне, бок о бок не только со спортсменами, но и с обычными парнями и девчонками, которые приехали сюда отдохнуть и покататься на горных лыжах и досках.

Настрой был скептическим. Жирные коты в компании своих силиконовых Барби и испорченных деток — такую примерно картину я рисовал себе перед заселением в сетевой отель. Все оказалось совсем по-другому: молодые парни и девчонки шумными компаниями кучковались у выхода, наперевес с тяжелым горнолыжным оборудованием. Никаких шпилек, никаких чемоданов от «Луи Витон» и «Бентли» у дверей отеля. Все осталось за пару километров отсюда — у пятизвездочного отеля, из которого можно напрямую попасть в казино.

Здесь вместо леди в мехах и толстопузов с барсетками были девочки с розовыми волосами и парни в костюмах животных — веселый сноубордический тренд. Огромные гостиничные площади, за которые было боязно во время Олимпиады, не только продолжают функционировать, но и заполняются даже в апреле, когда сезон в Красной Поляне уже на излете.

Еще одна неожиданная категория — известные спортсмены. То с чемпионом мира по бегу с барьерами Сергеем Шубенковым у ресепшена встретишься, то на победителя гонки «Дакар» Айрата Мардеева в лифте случайно наткнешься.

— Не узнаешь что ли? — спросил Айрат, войдя в лифт на третьем этаже.

— Как не узнать — не ожидал просто, — замялся я.

Оказывается Red Bull в эти даты организовал не только соревнования по сноуборду, но и огромное мероприятие для всех атлетов, находящихся на контракте с компанией — что-то вроде конференции. Но об этом позже — в отдельных материалах.

Пока атлеты развлекались, каждый по-своему, кто на склон отправился — наблюдать, кто — с самого длинного подвесного моста в мире прыгать в 207-метровую пропасть, мы отправились на соревнования.

Вниз со склона летели огромные синие кубы, которые напоминали игральные кости — в этом и был весь смысл. На каждой грани одной огромной игральной кости написаны грэбы (виды захватов), на другой — количество оборотов. Получившуюся комбинацию, трюк, и должен был выполнить каждый участник контеста. Арбитры оценивали качество. Лучшие по оценкам проходили дальше.

В этом году в контесте приняли участие 67 райдеров, среди которых были и такие титулованные спортсмены, как действующие чемпионы России Влад Хадарин (биг эйр), Михаил Матвеев (слоупстайл) и Никита Автанеев (хаф-пайп). Вызов чемпионам бросили в числе прочих прошлогодний победитель Red Bull Roll the Dice Евгений Иванов, 14-летний Ярослав Ленчевский и четыре отважных участницы.

На квалификацию выпал не самый простой трюк — вращение 540 градусов в сочетании с грэбом Tail. В итоге отсеялись даже многие опытные участники, не говоря уже о девушках. Это комбинация стала роковой для таких опытных райдеров, как Хадарин, Матвеев и Иванов. Лишь 16 спортсменов смогли пройти дальше.

Согласитесь, 67 сноубордистов, поочередно выполняющие один и тот же трюк — зрелище не для слабонервных. Долго концентрироваться на трамплине не удалось. Постоянно отвлекали то девушки-райдеры, на весеннем сочинском солнышке решившие позагорать в купальных костюмах, то запах традиционного сочинского глинтвейна, который многие так хитро маскировали под горячий чай, наливая его в картонные стаканы и прикрывая пластиковой крышкой.

Между квалификацией и 1/8 финала, в которую вышли 16 лучших спортсменов по итогам первого этапа, оказалось достаточно времени, чтобы подняться на самую высокую точку горнолыжного курорта — 2 460 метров над уровнем моря. Там нас ждал потрясающий панорамный вид на горы Кавказского хребта и два огромных йети, дружелюбно застывших на вершине горы.

Вниз успели спуститься к самому началу решающих стадий соревнований. Теперь уже было не до девушек в купальниках, танцующих под хип-хоп, ревущий со сцены — лучшие из лучших определяли, кто же сильнее на данный момент.

Для выхода в четвертьфинал необходимо было выполнить вращение 720 градусов в сочетании с тем же захватом Tail — еще более сложный трюк. В четвертьфинале было проще — участники прыгали трюки с произвольным вращением и грэбом stale fish. Дальше прошли Верхотуркин, Автанеев, Соболев и Теймуров. Трюком полуфинала по воле кубиков стали 180 градусов и захват Indi.

В финале лицом к лицу сошлись прошлое и будущее российского сноуборда, 25-летний участник Олимпийских игр от России в 2014 года Алексей Соболев, уже завершивший свою карьеру спортсмена и катающийся в удовольствие, и 19-летний Марк Теймуров, мечтающий попасть в сборную России на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.

Побеждал тот, кто первым выиграет два раунда. Прыжок на каждый раунд по прежнему определялся гигантскими игральными костями. Сначала это было произвольное вращение с грэбом Indi, потом — то же самое с захватом Nose. Третий раунд для определения победителя не потребовался — Марк выиграл оба раза, силив вращение на 720 градусов, и стал обладателем чемпионского пояса Red Bull Roll the Dice — совсем как в боксе.

— Вечеринка сегодня будет дикой, — пообещал счастливый победитель, спускаясь со склона.

И не обманул. Войдя в клуб позже ночью, уже глубоко за полночь, можно было наблюдать, как Марк прыгает по сцене с рэпером Скруджи, выплевывавшим слова своим фирменным хриплым голосом. Скруджи, кстати, сам активно катается на доске — неделю провел на склоне. Потом Марк оказался в толпе танцующих, чокаясь с новыми поклонниками, только вместо бокала с коктейлем у него был сжатый кулак — спортсмен все же.

Вечеринка гремела до самого утра. На завтраке, часов в 11, ее участников можно было без проблем определить по всклокоченным волосам, зевающим ртам и солнцезащитным очкам. Но подкрепиться было необходимо, ведь сегодня — опять на склон. Так и живет постолимпийский Сочи, день за днем. Скорее бы вернуться, только уже на недельку и со своей доской.