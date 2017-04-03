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3 апреля 2017, 17:43 | Зимние | Р-Спорт

Российская фристайлистка Никитина победила в акробатике на юниорском первенстве мира

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Российская фристайлистка Любовь Никитина завоевала золото в акробатике на юниорском первенстве мира в Вальмаленко (Италия).

Россиянка стала первой с результатом 94,47 балла. Второе место заняла американка Винтер Винеки (75,11), третье — китаянка Ци Шао (72,21). Еще одна представительница России Александра Орлова (69,61) стала четвертой.

У мужчин лучшим из россиян стал Максим Буров (65,91), занявший пятое место. Победителем стал белорус Дмитрий Мазуркевич (97,64).
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