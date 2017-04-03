Российская фристайлистка Никитина победила в акробатике на юниорском первенстве мира
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Российская фристайлистка Любовь Никитина завоевала золото в акробатике на юниорском первенстве мира в Вальмаленко (Италия).
Россиянка стала первой с результатом 94,47 балла. Второе место заняла американка Винтер Винеки (75,11), третье — китаянка Ци Шао (72,21). Еще одна представительница России Александра Орлова (69,61) стала четвертой.
У мужчин лучшим из россиян стал Максим Буров (65,91), занявший пятое место. Победителем стал белорус Дмитрий Мазуркевич (97,64).
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