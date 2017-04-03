Действо, происходившее на склонах курорта «Роза Хутор» с 24 по 28 марта, в чём-то напоминало то, что происходит на многочисленных телешоу жанра «Крутое со звёздами». Только на горе всё было с точностью до наоборот. Профессионалы своего дела, которые в то же время сами в каком-то смысле были главными звёздами всего происходящего, учили всевозможным премудростям катания на сноуборде и горных лыжах простых людей, которые ещё несколько недель тому назад и не планировали оказаться на курорте. Никакой спортивной составляющей, рейтингов, оценок и выбываний в этом «шоу», конечно, не было. Зато были пять дней потрясающих эмоций, знаний, трюков, веселья, преодоленных страхов, а также драйва и ещё раз драйва!

Выйти из зоны комфорта

Прошедшие пять дней можно ёмко описать одним только словом — RocketSnow, или, как больше полюбилось самим его участникам, — «Рокетснег». Это проект «Рокетбанка», в рамках которого его организаторы хотели подружить людей с горнолыжным спортом и сноубордом. Хотели — и сделали это! 11 человек, победивших в специальном отборочном конкурсе, приехали в «Розу Хутор» совершенно бесплатно, ещё несколько десятков воспользовались существенными скидками. Так или иначе, целая группа людей вместо того, чтобы просиживать окончание горнолыжного сезона на диване, отправилась в небольшое путешествие, которое вряд ли получится скоро забыть. Уж слишком оно получилось необычным для тех, кто решил принять участие в проекте!



«Недавно выяснилось, что нашем коллективе очень много любителей горных лыж и сноуборда, — рассказал сооснователь “Рокетбанка” Алексей Колесников, сноубордист с семилетним стажем. — И мы решили начать с того, что любим сами. Подумали, что многие хотели бы попробовать сноуборд или лыжи, но входной барьер слишком высок — всё это обычно далеко, дорого и сложно. Мы этот барьер снизили и добавили ещё один ценный мотиватор. Обычно бренды, подписывающие контракты со знаменитостями, просто предлагают аудитории издалека за ними наблюдать. А мы решили соединить спортсменов высокого уровня с любителями. И, кажется, эта идея сработала. Ведь популяризировать спорт нужно так, чтобы люди реально начали им заниматься, а нам удалось вывести несколько человек из зоны комфорта и подтолкнуть к этому».

Таким образом, был организован конкурс, кульминацией которого стал слепой розыгрыш 10 бесплатных путёвок в Сочи. Его участники могли просто нажать кнопку «Хочу победить», а могли и соблюдать специальные условия, повышающие шансы на победу. Например, выполнять видеозадания от райдеров, с которыми им предстояло кататься. И ладно бы просто делать несложные трюки, так в одном из них, например, нужно было съесть нечто невероятно острое, а потом прокричать на камеру: «Сегодня дракон, а завтра — ракета». И многие на это решались! В акции приняло участие более 20 тысяч человек, а около тысячи смельчаков зашли дальше всех в выполнении экстремальных заданий. Но так или иначе слепой жребий определил 11 счастливчиков, отправляющихся в гости к самым крутым райдерам страны.

Великолепная пятёрка

О тех, кто во всём этом был настоящей звездой, стоит рассказать отдельно. О выборе райдеров лучше всех известно Василию Хозяинову — директору по маркетингу «Рокетбанка», который впервые встал на доску 13 лет назад и давно знаком с людьми из мира экстремального зимнего спорта.



«Выбирая райдеров для RocketSnow, мы старались добиться максимального разнообразия. Мы хотели, чтобы в команде были спортсмены, представляющие самые разные сноубордические дисциплины, от фрирайда до джиббинга, чтобы была и девушка, и хотя бы один лыжник. Также для нас было важно, чтобы люди были прикольными сами по себе, чтобы с ними интересно было общаться. Это же не тренировка, а полное погружение в тусовку, в субкультуру, в атмосферу. И у нас получилось собрать классную разностороннюю команду. Все пятеро, когда собираются вместе, говорят на одном языке, но по отдельности они совершенно разные».

Команда райдеров действительно подобралась очень серьёзная и разносторонняя: Аркадий Казаков, умеющий творить чудеса на лыжах, Артём Пичхадзе — прекрасный трюкач и любимец прекрасной половины человечества, Сергей Тараканов, в любом месте выискивающий перила, чтобы по ним проехать, Андрей Москвин — опытнейший мастер фрирайда, и Алина Балашова — одна из лучших девушек-фристайлеров в России. Но если парни имели возможность показать всё, что они умеют, на склоне, то розововолосой Алине оставалось смотреть на товарищей с лёгкой завистью. Незадолго до старта финальной стадии проекта она во время выполнения трюка получила травму, а потому на доску не вставала, зато с удовольствием общалась со всеми участниками проекта и прочитала познавательную лекцию для новичков.

Нет друзей в «паудердэй»

Тренировочным лагерем в классическом понимании этого слова происходящее, конечно, назвать было нельзя. Изнуряющие занятия, утомляющая теория, трудности в преодолении себя — всё это было, но исключительно добровольно. В первый день райдеры и победители проекта знакомились, узнавали друг друга. Выяснилось, что в группе победителей у всех совершенно разный уровень: были и те, кто ни разу не примерял сноуборд, и те, кто легко прыгал с трамплинов. Однако на то они и профи — дать совет смогли каждому. Досталось и вашему покорному слуге, не так давно открывшему для себя горные лыжи. Аркаша Казаков хотя и тосковал на «зелёной» трассе, но не забывал давать ценные советы по технике, которые действительно работали!



Во второй день, когда две группы окончательно слились в одну, а на лицах всех участников «Рокетснега» стали чаще сиять улыбки, райдеры устроили показательные выступления. И если кто-то ещё сомневался в квалификации наставников, то все вопросы отпали сами собой, так же как и нижние челюсти большинства зрителей. Третий день проекта был посвящён отдыху.

Райдеры-то по-прежнему катались в режиме 24/7, а любителям был нужен отдых и эмоциональная встряска, и они её получили, совершив прыжок с 207-метровой банджи в сочинском Sky-Park. Не рисковала здоровьем лишь Алина Балашова, сопровождавшая любителей во время экстремального развлечения: но её прокатили по канатной дороге — эмоций не меньше, зато колено в полной безопасности!

Два заключительных дня снова были посвящены тренировкам на снегу, а также теоретической подготовке. В течение двух часов любители слушали советы и поучительные истории от прорайдеров. В лекции принял участие и Андрей Москвин, в своё время стоявший у истоков отечественного сноуборд-движения, — его опыт для слушателей был по-настоящему бесценным. А в последний день всех ждало удовольствие вроде первого поцелуя или закрытия ипотеки — фрирайд по свежему снегу вполне с ними сравним. Недаром у сноубордистов даже поговорка есть: нет друзей в «паудердэй». Ведь в день после снегопада важно прибыть на гору первым — тогда весь «паудер», или свежий снег, достанется только тебе. Увы, из-за высокой вероятности схода лавин пик горы был закрыт, но снизу по свежему снегу участникам RocketSnow прокатиться всё же удалось.