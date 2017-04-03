«Сегодня дракон — завтра ракета». RocketSnow идёт на взлёт
Пять дней катания с прорайдерами на курорте «Роза Хутор», экстрим, шумные вечеринки и безумные задания — всё это проект RocketSnow.
Действо, происходившее на склонах курорта «Роза Хутор» с 24 по 28 марта, в
Выйти из зоны комфорта
Прошедшие пять дней можно ёмко описать одним только словом — RocketSnow, или, как больше полюбилось самим его участникам, — «Рокетснег». Это проект «Рокетбанка», в рамках которого его организаторы хотели подружить людей с горнолыжным спортом и сноубордом. Хотели — и сделали это! 11 человек, победивших в специальном отборочном конкурсе, приехали в «Розу Хутор» совершенно бесплатно, ещё несколько десятков воспользовались существенными скидками. Так или иначе, целая группа людей вместо того, чтобы просиживать окончание горнолыжного сезона на диване, отправилась в небольшое путешествие, которое вряд ли получится скоро забыть. Уж слишком оно получилось необычным для тех, кто решил принять участие в проекте!
«Недавно выяснилось, что нашем коллективе очень много любителей горных лыж и сноуборда, — рассказал сооснователь “Рокетбанка” Алексей Колесников, сноубордист с семилетним стажем. — И мы решили начать с того, что любим сами. Подумали, что многие хотели бы попробовать сноуборд или лыжи, но входной барьер слишком высок — всё это обычно далеко, дорого и сложно. Мы этот барьер снизили и добавили ещё один ценный мотиватор. Обычно бренды, подписывающие контракты со знаменитостями, просто предлагают аудитории издалека за ними наблюдать. А мы решили соединить спортсменов высокого уровня с любителями. И, кажется, эта идея сработала. Ведь популяризировать спорт нужно так, чтобы люди реально начали им заниматься, а нам удалось вывести несколько человек из зоны комфорта и подтолкнуть к этому».
Таким образом, был организован конкурс, кульминацией которого стал слепой розыгрыш 10 бесплатных путёвок в Сочи. Его участники могли просто нажать кнопку «Хочу победить», а могли и соблюдать специальные условия, повышающие шансы на победу. Например, выполнять видеозадания от райдеров, с которыми им предстояло кататься. И ладно бы просто делать несложные трюки, так в одном из них, например, нужно было съесть нечто невероятно острое, а потом прокричать на камеру: «Сегодня дракон, а завтра — ракета». И многие на это решались! В акции приняло участие более 20 тысяч человек, а около тысячи смельчаков зашли дальше всех в выполнении экстремальных заданий. Но так или иначе слепой жребий определил 11 счастливчиков, отправляющихся в гости к самым крутым райдерам страны.
Великолепная пятёрка
О тех, кто во всём этом был настоящей звездой, стоит рассказать отдельно. О выборе райдеров лучше всех известно Василию Хозяинову — директору по маркетингу «Рокетбанка», который впервые встал на доску 13 лет назад и давно знаком с людьми из мира экстремального зимнего спорта.
«Выбирая райдеров для RocketSnow, мы старались добиться максимального разнообразия. Мы хотели, чтобы в команде были спортсмены, представляющие самые разные сноубордические дисциплины, от фрирайда до джиббинга, чтобы была и девушка, и хотя бы один лыжник. Также для нас было важно, чтобы люди были прикольными сами по себе, чтобы с ними интересно было общаться. Это же не тренировка, а полное погружение в тусовку, в субкультуру, в атмосферу. И у нас получилось собрать классную разностороннюю команду. Все пятеро, когда собираются вместе, говорят на одном языке, но по отдельности они совершенно разные».
Команда райдеров действительно подобралась очень серьёзная и разносторонняя: Аркадий Казаков, умеющий творить чудеса на лыжах, Артём Пичхадзе — прекрасный трюкач и любимец прекрасной половины человечества, Сергей Тараканов, в любом месте выискивающий перила, чтобы по ним проехать, Андрей Москвин — опытнейший мастер фрирайда, и Алина Балашова — одна из лучших
Нет друзей в «паудердэй»
Тренировочным лагерем в классическом понимании этого слова происходящее, конечно, назвать было нельзя. Изнуряющие занятия, утомляющая теория, трудности в преодолении себя — всё это было, но исключительно добровольно. В первый день райдеры и победители проекта знакомились, узнавали друг друга. Выяснилось, что в группе победителей у всех совершенно разный уровень: были и те, кто ни разу не примерял сноуборд, и те, кто легко прыгал с трамплинов. Однако на то они и профи — дать совет смогли каждому. Досталось и вашему покорному слуге, не так давно открывшему для себя горные лыжи. Аркаша Казаков хотя и тосковал на «зелёной» трассе, но не забывал давать ценные советы по технике, которые действительно работали!
Во второй день, когда две группы окончательно слились в одну, а на лицах всех участников «Рокетснега» стали чаще сиять улыбки, райдеры устроили показательные выступления. И если
Два заключительных дня снова были посвящены тренировкам на снегу, а также теоретической подготовке. В течение двух часов любители слушали советы и поучительные истории от прорайдеров. В лекции принял участие и Андрей Москвин, в своё время стоявший у истоков отечественного
Горящие глаза и жажда возвращения
«Всё это было безумно интересно. Я коммуникабельный человек, люблю общаться с новыми людьми, так что всё происходившее в последние пять дней мне очень понравилось. Я хоть и не каталась, но старалась быть рядом. В третий день всё время была с ребятами, поддерживала их перед прыжками с банджи. На следующий день взяла на себя основную часть лекции. Это гораздо приятнее, чем сидеть в Москве и ходить там по реабилитационным центрам. Здесь я чувствую себя на своём месте. У нас сложилась отличная команда и мне очень не хочется, чтобы всё это заканчивалось», — рассказала Алина Балашова.
«Это была проба, и она получилась успешной. Полагаю, мы будем продолжать двигаться в этом направлении. Сейчас будем прорабатывать
Заключительным аккордом пятидневного тура стала финальная вечеринка. В отличие от первых дней, ни у кого уже не было сил танцевать, засиживаться допоздна или куролесить
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