Спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане
Спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, заявил губернатор провинции Канвондо Чой
Мун-Сун.
Каннын (провинция Канвондо) в эти дни принимает женский чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе. В турнире по разрешению властей Южной Кореи принимает участие сборная КНДР.
«Когда я спросил его (чиновника из министерства спорта КНДР), будет ли Северная Корея отправлять своих спортсменов на Игры в Пхенчхане, он сказал, что они будут здесь. Он сказал, что КНДР постарается отправить как можно больше спортсменов», — цитирует Чой
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