Спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Каннын (провинция Канвондо) в эти дни принимает женский чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе. В турнире по разрешению властей Южной Кореи принимает участие сборная КНДР.

«Когда я спросил его (чиновника из министерства спорта КНДР), будет ли Северная Корея отправлять своих спортсменов на Игры в Пхенчхане, он сказал, что они будут здесь. Он сказал, что КНДР постарается отправить как можно больше спортсменов», — цитирует Чой Мун-Суна агентство Yonhap.