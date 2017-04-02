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2 апреля 2017, 17:19 | Зимние | Р-Спорт

Спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, заявил губернатор провинции Канвондо Чой Мун-Сун.

Каннын (провинция Канвондо) в эти дни принимает женский чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе. В турнире по разрешению властей Южной Кореи принимает участие сборная КНДР.

«Когда я спросил его (чиновника из министерства спорта КНДР), будет ли Северная Корея отправлять своих спортсменов на Игры в Пхенчхане, он сказал, что они будут здесь. Он сказал, что КНДР постарается отправить как можно больше спортсменов», — цитирует Чой Мун-Суна агентство Yonhap.
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