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31 марта 2017, 22:09 | Зимние | Чемпионат.com

Корнинг и Коади выиграли юниорский ЧМ по сноуборду в слоуп-стайле

Американец Крис Корнинг и австралийка Тесс Коади выиграли первенство мира по сноуборду среди юниоров в Чехии в дисциплине «слоуп-стайл».

Лучший результат среди россиян показала Елизавета Богданова, ставшая 22-й.

Сноуборд. Первенство мира среди юниоров. Спиндлерув Млин, Чехия
Юниоры. Слоуп-стайл

1. Крис Корнинг (США) — 96,75.
2. Джад Хенкес (США) — 92,25.
3. Тиарн Коллинс (Новая Зеландия) — 92,00…
73. Илья Баскаков (Россия) — 16,66.

Юниорки. Слоуп-стайл

1. Тесс Коади (Австралия) — 94,25.
2. Реира Ивабути (Япония) — 87,50.
3. Элли Пиккуямса (Финляндия) — 84,00…
22. Елизавета Богданова (Россия) — 30,33.
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