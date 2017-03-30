Сноубордистка Тудегешева считает, что подтвердила топ-уровень в предолимпийском сезоне

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На чемпионате мира в испанской Сьерра-Неваде Тудегешева завоевала бронзовую медаль в олимпийской дисциплине параллельный гигантский слалом. На этапах Кубка мира по итогам завершившегося сезона россиянка осталась без призовых мест.

«Безусловно, я очень довольна результатами завершившегося сезона, — сказала Тудегешева. — Два последних сезона, когда я находилась на индивидуальной подготовке, сложились для меня очень успешно. В этом году я заняла третье место на чемпионате мира в олимпийской дисциплине, считаю, что это топ-уровень, топ-3. Очень довольна, что мне удается удерживать высокую планку уже на протяжении нескольких лет».

Спортсменка рассказала, что в этом сезоне главной ее целью было успешное выступление на чемпионате мира. «Целенаправленная подготовка шла именно к чемпионату мира, главную ставку я делала на гигант, — отметила Тудегешева. — После исключения из олимпийской программы параллельный слалом, если честно, особой ценности в медальном плане не представляет, ведь всем важны именно олимпийские дисциплины. Я единственная из сборной России смогла завоевать медаль в гиганте и считаю, что для меня это большой успех».

С 2015 года спортсменка тренируется отдельно от сборной России под руководством австрийского специалиста Рихарда Пикля.

«Хочется подойти к Олимпиаде без ажиотажа»

Сноубордистка пока не определилась с планом подготовки на межсезонье. «Пока у меня нет ясности, на какие средства и где я буду проводить подготовку, — сказала Тудегешева. — Надеюсь, ясность наступит уже в конце апреля после подведения итогов сезона на экспертном совете Министерства спорта РФ».

«По регламенту я уже отобралась на Олимпиаду-2018, — добавила спортсменка. — Что касается Кубка мира, то, безусловно, я буду выступать на всех этапах в следующем сезоне. Их будет максимум пять, это не так много, поэтому никто не перетрудится».

Тудегешева отказалась от прогнозов на Игры в Южной Корее. «Как я уже сказала, я подтверждаю свой высокий статус уже на протяжении двух сезонов, но про Олимпийские игры пока говорить не хочется, — подчеркнула она. — Я ставлю перед собой задачи и выполняю их. К Олимпийским играм хотелось бы подойти спокойно, без какого-либо ажиотажа».

29-летняя россиянка допускает, что продолжит спортивную карьеру после 2018 года. «Пока я не могу ответить на вопрос касаемо своего будущего после Олимпиады, все будет зависеть от моей мотивации, желания, настроения и драйва, — отметила Тудегешева. — Если у меня будет мотивация продолжать карьеру, я продолжу. Если у спортсмена нет мотивации, ему нечего делать в спорте, надо сразу собирать вещи и идти заниматься чем-то другим».

Игры-2018 станут четвертыми в карьере Тудегешевой, лучшим результатом спортсменки на Олимпиаде на данный момент является пятое место в параллельном гигантском слаломе в Турине-2006. В течение карьеры россиянка побеждала на чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе (2007) и в параллельном слаломе (2013). Также на ее счету бронза в параллельном слаломе на чемпионате мира 2009 года.