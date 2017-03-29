ВАДА торопит с решением вопроса о русских в Пхенчхане

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Выступление на конференции SportsPro в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» для Риди получилось эмоциональным. Глава ВАДА делал доклад на неоднозначную тему «Как можно выиграть в борьбе с допингом». Слушатели тут же поставили между допингом и Россией знак равенства, и абсолютное большинство вопросов к Риди касалось нашей страны.

Корреспондент Daily Telegraph Бен Рамсби поинтересовался, как скоро будет принято решение о том, будет ли запрещено России участвовать в Олимпийских играх в Пекине. Риди ответил: «В максимально короткие сроки». После чего Рамсби воспроизвел в своем Твиттере диалог в такой формулировке: «Президент ВАДА Риди призывает МОК принять решение о запрете участия России в зимней Олимпиаде в кратчайшие сроки».

Неудивительно, что эта цитата мигом вызвала бурю в информационном поле. Хотя сам Риди слов о запрете не говорил и имел в виду только очевидный факт: чем скорее МОК определится с тем, едет ли Россия на Игры, тем лучше для всех. В настоящий момент две комиссии Международного олимпийского комитета продолжают работу по расследованию российской темы, и точных сроков окончания их деятельности не знает никто.

Риди также не сказал ничего конкретного, хотя поделился интересной информацией о предстоящей встрече с президентом МОК Томасом Бахом 3 апреля в рамках конвенции SportAccord.

— Нам нужно как можно скорее определиться со статусом РУСАДА, и об этом мы будем говорить с Томасом в понедельник, — сказал Риди.

Ближайший ориентир для будущего РУСАДА — уже в мае, когда агентству должно быть возвращено временное соответствие. В ноябре же ВАДА планирует рассмотреть вопрос об окончательном восстановлении статуса нашего национального агентства.

— 15—16 ноября в Сеуле пройдет заседание исполкома и Совета учредителей ВАДА, и это может быть правильным моментом для принятия решения по РУСАДА, — заявил Риди. — Что касается Олимпиады, я думаю, что накануне Игр в Пхенчхане у нас будет очень интенсивная программа тестирования. МОК, я знаю, это поддерживает. И это позволит им принять правильное решение.

Прямой зависимости между тем, вернет ли РУСАДА соответствие и поедет ли сборная в Пхенчхан, нет. Хотя бы потому, что решение по агентству будет принимать ВАДА, а об участии команды в Олимпиаде — МОК. Две эти организации, как известно, в последнее время с трудом находят общий язык. А недавно исполком МОК вообще выпустил резолюцию, которая призывает резко ограничить функции ВАДА и лишить его большинства ключевых полномочий.

— Принципиальный вопрос сейчас касается структуры управления ВАДА, — сказал Риди. — У нас существует экспертная группа, куда входят представители МОК, которая уже работает и представит свой доклад на Совете учредителей в мае. То есть работа идет, и вскоре мы узнаем об ее результатах.

Неудивительно, что в своем ответе Риди был столь обтекаем. В конце концов, одно из ключевых положений резолюции МОК — требование о том, чтобы президент ВАДА был независимым. Сам Риди, который является членом МОК, этому условию не соответствует.