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29 марта 2017, 17:22 | Зимние | ТАСС

ФФР: Проведение в Сочи этапа Кубка мира по фристайлу зависит от желания курортов региона

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вопрос проведения этапа Кубка мира по фристайлу в Сочи во многом зависит от заинтересованности местных курортов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

В сезоне-2017/18 Россия планирует претендовать на проведение этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах ски-кросс, лыжная акробатика и могул. Турниры могут пройти в Миассе (Челябинская область) и Москве. Ранее сообщалось, что в олимпийском сезоне один из этапов Кубка мира может состояться в Сочи.

«Конечно, Сочи представляет для нас огромный интерес в плане проведения этапов Кубка мира, — сказал Курашов. — Но в первую очередь этот вопрос зависит от заинтересованности сочинских курортов. Во вторую очередь — от спортивной инфраструктуры. Трассы по фристайлу в Сочи расположены на небольшой высоте, и их достаточно непросто готовить».

«Поэтому здесь вопрос непростой, — подчеркнул Курашов. — И, конечно, он упирается в финансовые затраты, которые ложатся либо на бюджет, либо на курорт. Тем не менее, мы заинтересованы в Сочи, потому что там хорошая инфраструктура, мы уже восстановили проведение в Сочи соревнований на всероссийском детском уровне. С курортом “Роза Хутор”, принимавшим соревнования по фристайлу во время Олимпиады-2014, у нас достаточно конструктивный диалог, они во многом идут нам навстречу касаемо организации соревнований по детскому фристайлу».

Зимние Олимпийские игры проходили в Сочи в 2014 году.
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Курашов: Россия претендует на проведение трех этапов КМ по фристайлу в олимпийском сезоне

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия планирует подать заявки в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на проведение этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах ски-кросс, лыжная акробатика и могул в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
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