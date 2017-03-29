Уайлд стал шестым в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы в Словении
В Рогле (Словения) завершился этап Кубка Европы по сноуборду.
В параллельном слаломе победу одержали представители Австрии Бенжамин Карл и Сабина Шоффман. Вторыми стали швейцарец Давид Мюллер и австрийка Даниэла Ульбинг, третьими — австриец Александр Пайер и немка Мелани Хохрайтер.
Двукратный олимпийский чемпион россиянин Вик Уайлд занял шестое место, Милена Быкова стала четвёртой.
Константин Котов занял 14-е место, Мария Валова — 11-е, Никита Кочнев — 33-е, Денис Абаскалов — 34-е, Алексей Прасолов — 38-е.
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