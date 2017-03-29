Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29244547/
29 марта 2017, 15:31 | Зимние | Р-Спорт

Тихомиров: Тестовый турнир по сноуборду перед Универсиадой-2019 пока невозможен

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Красноярск пока не готов провести тестовый турнир по сноуборду в преддверии Универсиады 2019 года, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.

Зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортивная программа Игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта, в том числе по сноуборду.

«В Красноярске надо бы провести тестовые соревнования по сноуборду до Универсиады. Но пока ждем заявки организаторов, предложения. По идее в сезоне-2017/18 необходимо тестовое мероприятие уровня Кубка мира. Но пока ничего, объект не готов», — сказал Тихомиров по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Тихомиров: Сноубордистам РФ нужны централизованные базы подготовки, как в Новогорске

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборной России по сноуборду необходимы централизованные базы подготовки в стране, как в Новогорске у сборных по другим видам спорта, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США