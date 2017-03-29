Тихомиров: Тестовый турнир по сноуборду перед Универсиадой-2019 пока невозможен

Зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортивная программа Игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта, в том числе по сноуборду.

«В Красноярске надо бы провести тестовые соревнования по сноуборду до Универсиады. Но пока ждем заявки организаторов, предложения. По идее в сезоне-2017/18 необходимо тестовое мероприятие уровня Кубка мира. Но пока ничего, объект не готов», — сказал Тихомиров по телефону.