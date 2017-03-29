Тихомиров: Сноубордистам РФ нужны централизованные базы подготовки, как в Новогорске

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» является базой подготовки сборных команд России по 32 видам спорта.

«Нам нужно иметь централизованные базы подготовки по сноуборду, а не соваться на частные курорты. Сейчас именно такая ситуация. У нас нет централизованных баз подготовки. Всё через частные курорты. Где-то есть понимание, где-то ментальность людей позволяет нам все это дело проводить и тренироваться. В том числе спасибо Казани за этот сезон. Есть, например, Новогорск — хоккейная площадка, шорт-трек. У нас (сноуборда) пока ни одной такой базы. Давайте тоже нам сделаем определенный бонус. Мы стараемся (тренироваться) на частных курортах в это тяжелое время», — сказал Тихомиров.

«Как только у нас появится база, по-другому говорили бы. Подготовились, потренировались, выступили. Для Москвы актуально сделать крытый пайп. Это не так затратно. Проекты подавались, всё возможно. Надеюсь, что когда-то мы это и сделаем. В Москве ранняя весна, рано закрываются курорты — нужен крытый парк. Хоккей играет под крышей, и нас пора под крышу заводить. Нужны региональные, федеральные летние, осенние базы подготовки. Пока большую часть сборов проводим за рубежом, а это колоссальные расходы. Дома тренироваться было бы проще», — добавил глава ФСР.

Ранее Тихомиров заявлял, что российские сноубордисты хотели бы с лета 2017 года проводить полноценные сборы на базе, расположенной на вулкане Вилючинский в Камчатском крае, но не решен был вопрос с канатной дорогой.

«Мы свои предложения по Вилючинскому вулкану подали. Именно Вилючинский вулкан, а не то, что предлагают другие федерации. Мы приносили медали до этого, и хотелось бы, чтобы нашу федерацию слушали, что надо освоить именно Вилючинский вулкан, чтобы там поставили нам канатку. Чтобы ребята с Магадана, Сахалина, Камчатки, Владивостока могли там готовиться. Если до верха Вилючинского вулкана поставить канатку, хотя бы двухместную креселку, была бы идеальная подготовка даже в бесснежные периоды. Там могла бы быть централизованная база. У нас есть там и тренеры, и спортшкола открылась», — отметил глава ФСР.