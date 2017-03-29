Тихомиров: Сноубордистам РФ нужны централизованные базы подготовки, как в Новогорске
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборной России по сноуборду необходимы централизованные базы подготовки в стране, как в Новогорске у сборных по другим видам спорта, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.
«Нам нужно иметь централизованные базы подготовки по сноуборду, а не соваться на частные курорты. Сейчас именно такая ситуация. У нас нет централизованных баз подготовки. Всё через частные курорты.
«Как только у нас появится база,
Ранее Тихомиров заявлял, что российские сноубордисты хотели бы с лета 2017 года проводить полноценные сборы на базе, расположенной на вулкане Вилючинский в Камчатском крае, но не решен был вопрос с канатной дорогой.
«Мы свои предложения по Вилючинскому вулкану подали. Именно Вилючинский вулкан, а не то, что предлагают другие федерации. Мы приносили медали до этого, и хотелось бы, чтобы нашу федерацию слушали, что надо освоить именно Вилючинский вулкан, чтобы там поставили нам канатку. Чтобы ребята с Магадана, Сахалина, Камчатки, Владивостока могли там готовиться. Если до верха Вилючинского вулкана поставить канатку, хотя бы двухместную креселку, была бы идеальная подготовка даже в бесснежные периоды. Там могла бы быть централизованная база. У нас есть там и тренеры, и спортшкола открылась», — отметил глава ФСР.
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