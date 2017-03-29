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29 марта 2017, 1:38 | Зимние | Р-Спорт

Фристайлисты Прусакова и Галайко победили в слоупстайле на чемпионате России

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Фристайлисты Лана Прусакова и Владимир Галайко стали победителями чемпионата России в дисциплине слоупстайл.

Турнир проходит в Миассе.

Прусакова победила с результатом 90,2 балла. Второе место у женщин заняла Анастасия Таталина (60,4), третье — Елизавета Чеснокова (58,8).

Галайко набрал 71,8 балла. Вторым стал Денис Некрасов (66), третьим — Эмиль Абдуллин (65,8).
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