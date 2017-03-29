Фристайлисты Прусакова и Галайко победили в слоупстайле на чемпионате России
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Фристайлисты Лана Прусакова и Владимир Галайко стали победителями чемпионата России в дисциплине слоупстайл.
Турнир проходит в Миассе.
Прусакова победила с результатом 90,2 балла. Второе место у женщин заняла Анастасия Таталина (60,4), третье — Елизавета Чеснокова (58,8).
Галайко набрал 71,8 балла. Вторым стал Денис Некрасов (66), третьим — Эмиль Абдуллин (65,8).
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