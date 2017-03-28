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28 марта 2017, 19:56 | Зимние | Р-Спорт

РФ претендует на проведение двух этапов КМ по сноуборду в сезоне-2017/18

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Россия претендует на проведение в следующем сезоне этапа Кубка мира по сноуборду в Москве, а также этапа в Ханты-Мансийске или Казани, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.

В сезоне-2016/17 Москва принимала этап Кубка мира в дисциплине биг-эйр. Планировалось, что еще один российский этап пройдет в Казани в дисциплинах борд-кросс и параллельный гигантский слалом, но он был отменен из-за неготовности Татарстана взять на себя все расходы по проведению турнира. Позже сообщалось, что подмосковное Шуколово может заменить Казань, но в итоге второй российский этап в сезоне не состоялся.

«Мы предварительно проговорили с FIS (Международной федерацией лыжного спорта) — хотим провести один этап в Москве по биг-эйру и, возможно, еще один этап в Ханты-Мансийске или Казани. В какой дисциплине этот этап — пока подтверждений от FIS нет. Ожидается, что в конце мая будет утвержден график Кубка мира на предстоящий сезон. Тогда и будет понятно, что мы проводим», — сказал Тихомиров по телефону.
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