РФ претендует на проведение двух этапов КМ по сноуборду в сезоне-2017/18
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Россия претендует на проведение в следующем сезоне этапа Кубка мира по сноуборду в Москве, а также этапа в Ханты-Мансийске или Казани, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.
В сезоне-2016/17 Москва принимала этап Кубка мира в дисциплине
«Мы предварительно проговорили с FIS (Международной федерацией лыжного спорта) — хотим провести один этап в Москве по
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