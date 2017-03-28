Экспертный совет Минспорта РФ оценит выступление сноубордистов в сезоне 20 апреля

Российские сноубордисты на чемпионате мира-2017 в испанской Сьерра-Неваде завоевали три бронзовые медали. Андрей Соболев и Алена Заварзина заняли третьи места в параллельном слаломе, а Екатерина Тудегешева — в параллельном гигантском слаломе.

«20 апреля у нас состоится экспертный совет Минспорта, на котором будут подведены итоги сезона. Будет заслушан и утвержден график подготовки сборных к олимпийскому сезону. Пока говорить о сборах рано, график еще не утвержден», — сказал Тихомиров в телефонном разговоре.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

«У нас нет необходимости проводить сборы или приезжать заранее в Южную Корею, — отметил Тихомиров. — Для подготовки мы ищем альтернативные точки с похожим снегом, вот и все. При этом олимпийская трасса будет закрыта. Проблем в этом плане у нас нет».