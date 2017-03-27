Бронзовый призер ОИ-2014 сноубордист Макморрис перенес две операции после падения

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Инцидент случился в субботу. В результате падения 23-летний спортсмен получил несколько травм, включая переломы челюсти, левой руки и костей таза, а также разрыв селезенки и повреждение левого легкого. На вертолете его доставили в больницу в Ванкувере, где сразу прошла первая операция. На следующий день была сделана вторая операция.

«Переломы челюсти и плечевой кости были сложными, но операции прошли успешно. Оба перелома зафиксированы в лучшем для восстановления положении. Но о сроках восстановления рассуждать слишком рано», — сказал врач сборной Канады Родни Фрэнч.

Исполнительный директор канадской федерации сноуборда Патрик Джарвис выразил надежду на то, что Макморрис будет готов к курсу реабилитации, который позволит ему восстановиться и претендовать на участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Мы полностью поддерживаем Марка, и за его состоянием очень пристально следят в госпитале в Ванкувере. Марк проявляет невероятную стойкость и готовность выздороветь. Мы знаем, что Пхенчхан-2018 будет мощной мотивацией для его возвращения», — отметил Джарвис.