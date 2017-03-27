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27 марта 2017, 19:09 | Зимние | Р-Спорт

Бронзовый призер ОИ-2014 сноубордист Макморрис перенес две операции после падения

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи в дисциплине слоупстайл канадский сноубордист Марк Макморрис перенес две операции после падения во время внесоревновательного катания в горах, сообщается на официальном сайте канадской федерации сноуборда.

Бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи в дисциплине слоупстайл канадский сноубордист Марк Макморрис перенес две операции после падения во время <span class=error>внесоревновательного</span> катания в горах сообщается на официальном сайте канадской федерации <span class=error>сноуборда</span>. Увеличить
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Инцидент случился в субботу. В результате падения 23-летний спортсмен получил несколько травм, включая переломы челюсти, левой руки и костей таза, а также разрыв селезенки и повреждение левого легкого. На вертолете его доставили в больницу в Ванкувере, где сразу прошла первая операция. На следующий день была сделана вторая операция.

«Переломы челюсти и плечевой кости были сложными, но операции прошли успешно. Оба перелома зафиксированы в лучшем для восстановления положении. Но о сроках восстановления рассуждать слишком рано», — сказал врач сборной Канады Родни Фрэнч.

Исполнительный директор канадской федерации сноуборда Патрик Джарвис выразил надежду на то, что Макморрис будет готов к курсу реабилитации, который позволит ему восстановиться и претендовать на участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Мы полностью поддерживаем Марка, и за его состоянием очень пристально следят в госпитале в Ванкувере. Марк проявляет невероятную стойкость и готовность выздороветь. Мы знаем, что Пхенчхан-2018 будет мощной мотивацией для его возвращения», — отметил Джарвис.

Макморрис является серебряным призером чемпионата мира 2013 года в дисциплине слоупстайл, а в прошедшем сезоне победил в зачете Кубка мира в дисциплине биг-эйр и в общем зачете фристайльных дисциплин.
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Бронзовый призер ОИ-2014 по сноуборду Макморрис получил тяжелые травмы после падения

Бронзовый призер ОИ-2014 по сноуборду Макморрис получил тяжелые травмы после падения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в дисциплине слоупстайл канадец Марк Макморрис получил тяжелые травмы после падения во время катания в канадском Уистлере. Об этом сообщает телеканал TSN.
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