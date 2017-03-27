Бронзовый призер ОИ-2014 сноубордист Макморрис перенес две операции после падения
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи в дисциплине слоупстайл канадский сноубордист Марк Макморрис перенес две операции после падения во время внесоревновательного катания в горах, сообщается на официальном сайте канадской федерации сноуборда.
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Инцидент случился в субботу. В результате падения 23-летний спортсмен получил несколько травм, включая переломы челюсти, левой руки и костей таза, а также разрыв селезенки и повреждение левого легкого. На вертолете его доставили в больницу в Ванкувере, где сразу прошла первая операция. На следующий день была сделана вторая операция.
«Переломы челюсти и плечевой кости были сложными, но операции прошли успешно. Оба перелома зафиксированы в лучшем для восстановления положении. Но о сроках восстановления рассуждать слишком рано», — сказал врач сборной Канады Родни Фрэнч.
Исполнительный директор канадской федерации сноуборда Патрик Джарвис выразил надежду на то, что Макморрис будет готов к курсу реабилитации, который позволит ему восстановиться и претендовать на участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
«Мы полностью поддерживаем Марка, и за его состоянием очень пристально следят в госпитале в Ванкувере. Марк проявляет невероятную стойкость и готовность выздороветь. Мы знаем, что Пхенчхан-2018 будет мощной мотивацией для его возвращения», — отметил Джарвис.
Макморрис является серебряным призером чемпионата мира 2013 года в дисциплине слоупстайл, а в прошедшем сезоне победил в зачете Кубка мира в дисциплине
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