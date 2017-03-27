Бронзовый призер ОИ-2014 по сноуборду Макморрис получил тяжелые травмы после падения
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в дисциплине слоупстайл канадец Марк Макморрис получил тяжелые травмы после падения во время катания в канадском Уистлере. Об этом сообщает телеканал TSN.
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Инцидент произошел в субботу, 23-летний сноубордист в результате падения получил перелом челюсти, левой руки, таза, ребер, разрыв селезенки и повреждение легкого. Он был в экстренном порядке доставлен в больницу в Ванкувере, где ему были сделаны две операции.
«Переломы челюсти и руки у Макморриса тяжелые, но операции прошли хорошо, — сказал врач команды Канады по сноуборду Родни Френч. — О сроках восстановления спортсмена пока что рано говорить».
При этом отмечается, что Макморрис должен был поехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Помимо бронзы Олимпиады 2014 года в Сочи в активе канадского сноубордиста серебро чемпионата мира 2013 года.
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