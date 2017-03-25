Сноубордисты Корнин и Садовски Синнотт победили в слоупстайле на последнем этапе КМ

В финале Корнин одержал победу с результатом 92,34 балла. Вторым и третьим стали норвежец Фритьоф Тискендорф (87,20) и британец Джейми Николлс (86,40) соответственно. Россиянин Антон Мамаев не прошел квалификацию и стал 54-м (39,50).

Общий зачет Кубка мира в дисциплине «слоупстайл» по итогам сезона-2016/17 возглавил американец Редмонд Джерард, в активе которого 2460 очков. Второе место досталось Николлсу (2040), тройку лучших замкнул канадец Марк Макморрис (1600). Россиянин Влад Хадарин, участвовавший в четырех этапах Кубка мира, стал 47-м (361,60), Мамаев, в активе которого выступления на двух последних этапах, — 96-м (28,60).

Садовски Синнотт в финале победила с результатом 87,32 балла. Второе место заняла канадка Спенсер О’Брайен (81,22), третье — немка Сильвия Миттермюллер (73,40). Россиянки завершили выступление на стадии квалификации и в итоговом протоколе заняли следующие места: Софья Федорова — 12-е (64,75), Анастасия Жукова- 14-е (61,00).

Победительницей Кубка мира в данной дисциплине стала американка Джейми Андерсон, которая набрала 2400 очков. Второе место у ее соотечественницы Джулии Марино (2215 баллов), третье у австрийки Анны Гассер (2200). Федорова — 24-я (700), Жукова — 37-я (467,30).