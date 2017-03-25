Анастасия Чирцова и Игорь Омелин победили в ски-кроссе на ЧР по фристайлу
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Анастасия Чирцова и Игорь Омелин стали победителями чемпионата России по фристайлу, который проходит в Миассе, в дисциплине ски-кросс.
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Чирцова выиграла женские соревнования в рамках чемпионата России. Второе место заняла Екатерина Мальцева, бронзовая медаль досталась Виктории Завадовской.
У мужчин в пятницу не было равных Омелину. Серебряная медаль досталась Семену Денщикову, а бронза — Кириллу Гладкову.
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