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25 марта 2017, 1:57 | Зимние | Р-Спорт

Анастасия Чирцова и Игорь Омелин победили в ски-кроссе на ЧР по фристайлу

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Анастасия Чирцова и Игорь Омелин стали победителями чемпионата России по фристайлу, который проходит в Миассе, в дисциплине ски-кросс.

Анастасия <span class=error>Чирцова</span> и Игорь <span class=error>Омелин</span> стали победителями чемпионата России по <span class=error>фристайлу</span> который проходит в Миассе в дисциплине <nobr>ски-кросс.</nobr> Увеличить
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Чирцова выиграла женские соревнования в рамках чемпионата России. Второе место заняла Екатерина Мальцева, бронзовая медаль досталась Виктории Завадовской.

У мужчин в пятницу не было равных Омелину. Серебряная медаль досталась Семену Денщикову, а бронза — Кириллу Гладкову.
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