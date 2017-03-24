Фристайлисты Нуммедаль и Дальстрём победили в биг-эйре на этапе Кубка мира в Норвегии

Нуммедаль с результатом 177,80 балла опередил своих соотечественников Бирка Рууда (170,20) и Фердинанда Даля (160,80), ставших вторым и третьим соответственно. Лидер Кубка мира в биг-эйре швед Хенрик Харлаут стал шестым, но этого оказалось достаточно, чтобы досрочно завоевать малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.

Дальстрём победила с результатом 171,20 балла. Второй стала итальянка Сильвия Бертанья (160,00), третьей — норвежка Тора Йохансен (121,60). Шведка благодаря этой победе укрепилась на первом месте в зачете биг-эйра, опережая Бертанью на 73 балла перед последним стартом.

Этап завершится в воскресенье.