Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29197665/
24 марта 2017, 23:45 | Зимние | Р-Спорт

Фристайлисты Нуммедаль и Дальстрём победили в биг-эйре на этапе Кубка мира в Норвегии

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Норвежец Кристиан Нуммедаль и шведка Эмма Дальстрём одержали победы в биг-эйре на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Мюркдален-Восс (Норвегия).

Нуммедаль с результатом 177,80 балла опередил своих соотечественников Бирка Рууда (170,20) и Фердинанда Даля (160,80), ставших вторым и третьим соответственно. Лидер Кубка мира в биг-эйре швед Хенрик Харлаут стал шестым, но этого оказалось достаточно, чтобы досрочно завоевать малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.

Дальстрём победила с результатом 171,20 балла. Второй стала итальянка Сильвия Бертанья (160,00), третьей — норвежка Тора Йохансен (121,60). Шведка благодаря этой победе укрепилась на первом месте в зачете биг-эйра, опережая Бертанью на 73 балла перед последним стартом.

Этап завершится в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США