Фристайлисты Нуммедаль и Дальстрём победили в биг-эйре на этапе Кубка мира в Норвегии
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Норвежец Кристиан Нуммедаль и шведка Эмма Дальстрём одержали победы в биг-эйре на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Мюркдален-Восс (Норвегия).
Нуммедаль с результатом 177,80 балла опередил своих соотечественников Бирка Рууда (170,20) и Фердинанда Даля (160,80), ставших вторым и третьим соответственно. Лидер Кубка мира в
Дальстрём победила с результатом 171,20 балла. Второй стала итальянка Сильвия Бертанья (160,00), третьей — норвежка Тора Йохансен (121,60). Шведка благодаря этой победе укрепилась на первом месте в зачете
Этап завершится в воскресенье.
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