Жуков: Вопрос участия россиян в ОИ-2018 окончательно решится в сентябре на сессии МОК
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вопрос участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане будет окончательно решен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая пройдет в сентябре в Перу. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
«Сейчас комиссии МОК продолжают работу, — рассказал Жуков. — Думаю, что в сентябре на сессии МОК все точки над “i” в этом вопросе будут расставлены».
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