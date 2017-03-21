Жуков: вопрос участия россиян в ОИ-2018 окончательно решится в сентябре на сессии МОК

«Сейчас комиссии МОК продолжают работу, — рассказал Жуков. — Думаю, что в сентябре на сессии МОК все точки над “i” в этом вопросе будут расставлены».

В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая — это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.