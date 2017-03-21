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21 марта 2017, 21:02 | Зимние | ТАСС

Жуков: Вопрос участия россиян в ОИ-2018 окончательно решится в сентябре на сессии МОК

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вопрос участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане будет окончательно решен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая пройдет в сентябре в Перу. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Сейчас комиссии МОК продолжают работу, — рассказал Жуков. — Думаю, что в сентябре на сессии МОК все точки над “i” в этом вопросе будут расставлены».

В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая — это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

В декабре прошлого года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все допинг-пробы с Олимпиады в Сочи будут перепроверены.
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