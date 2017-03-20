Сноубордист Станислав Детков не планирует завершать карьеру

По словам 36-летнего сноубордиста, он не понимает причины, по которой не был включен в заявку национальной команды на чемпионат мира. «Я не заканчиваю карьеру, — сказал спортсмен. — Да, я посетил не все этапы Кубка мира, но не знаю, почему меня не поставили на чемпионат мира, потому что результаты у меня были лучше, чем у молодого Дмитрия Логинова. Я выиграл чемпионат России в параллельном гигантском слаломе и занял третье место в параллельном слаломе».

Детков считает, что главной причиной неудачного выступления в этом сезоне стали проблемы с инвентарем. «Я себя не выгораживаю, но в этом сезоне очень поздно пришел инвентарь и, соответственно, результаты были не очень высокие, — рассказал сноубордист. — Непонятно, кто занимался заказом сноубордов, потому что пришли совершенно не те доски, слишком жесткие, Вику Вайлду тоже пришлось уйти на инвентарь другого производителя. Ведь к сноубордам надо привыкнуть, прикатать их, но в этом году на это реально не было времени».

«Пропуск предолимпийского чемпионата мира абсолютно ничего не значит, — подчеркнул Детков. — Да, мне хотелось там выступить, потому что это был бы последний чемпионат мира в моей карьере. Но время покажет, кто и как будет готов к началу олимпийского сезона и Олимпиаде. Я не падаю духом, буду тренироваться и отбираться в сборную России».

Спортсмен считает, что российская команда достойно выступила на чемпионате мира. «Сборная России является одним из лидеров мирового сноуборда, с нами считаются, — отметил собеседник агентства. — Да, наши ребята могли бы добрать медалей на чемпионате мира, но всему свое время. Три третьих места — тоже хороший результат, не каждая команда может этим похвастаться, при этом в сборной есть организационные вопросы, над которыми надо работать».

Детков занял 44-е место в итоговом зачете Кубка мира сезона-2016/17 в параллельных дисциплинах.