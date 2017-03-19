Сборная России стала 17-й в медальном зачете ЧМ по сноуборду и фристайлу в Испании
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Сборная России заняла 17-е место в медальном зачете чемпионата мира по сноуборду и фристайлу, который завершился в воскресенье в Сьерра-Неваде (Испания).
Всего было разыграно 26 комплектов наград.
Россияне завоевали три бронзовых медали, и все в активе сноубордистов — Андрея Соболева, Алены Заварзиной (оба — параллельный слалом) и Екатерины Тудегешевой (параллельный гигантский слалом).
Первое место в медальном зачете заняла сборная США (6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды). Вторая позиция у сборной Франции (4−5−4). Тройку замкнула команда Австрии (4−2−0).
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