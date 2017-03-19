Сборная России стала 17-й в медальном зачете ЧМ по сноуборду и фристайлу в Испании

Всего было разыграно 26 комплектов наград.

Россияне завоевали три бронзовых медали, и все в активе сноубордистов — Андрея Соболева, Алены Заварзиной (оба — параллельный слалом) и Екатерины Тудегешевой (параллельный гигантский слалом).

Первое место в медальном зачете заняла сборная США (6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды). Вторая позиция у сборной Франции (4−5−4). Тройку замкнула команда Австрии (4−2−0).