Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29131889/
19 марта 2017, 22:00 | Зимние | Р-Спорт

Сборная России стала 17-й в медальном зачете ЧМ по сноуборду и фристайлу в Испании

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Сборная России заняла 17-е место в медальном зачете чемпионата мира по сноуборду и фристайлу, который завершился в воскресенье в Сьерра-Неваде (Испания).

Всего было разыграно 26 комплектов наград.

Россияне завоевали три бронзовых медали, и все в активе сноубордистов — Андрея Соболева, Алены Заварзиной (оба — параллельный слалом) и Екатерины Тудегешевой (параллельный гигантский слалом).

Первое место в медальном зачете заняла сборная США (6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды). Вторая позиция у сборной Франции (4−5−4). Тройку замкнула команда Австрии (4−2−0).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Американец Бланк и японка Онодзука стали чемпионами мира по фристайлу в хафпайпе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Американский фристайлист Аарон Бланк завоевал золото в хафпайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада. Спортсмен набрал 91,80 балла.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»