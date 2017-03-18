Российский фристайлист Некрасов не сумел пробиться в финал ЧМ в слоуп-стайле
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Россиянин Денис Некрасов не сумел пробиться в финал чемпионата мира в Сьерра-Неваде (Испания) в дисциплине слоуп-стайл.
Некрасов завершил выступление на стадии полуфинала. С лучшим результатом в финал отобрался канадец Алекс
У женщин лучший результат показала француженка Тесс Ледё (91,50). Россиянки Лана Прусакова (65,66) и Анастасия Таталина (57,33) остались вне восьмерки финалисток.
Финал в этой дисциплине запланирован на 19 марта.
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