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18 марта 2017, 17:32 | Зимние | ТАСС

Тренер: Заварзина будет решать самые серьезные задачи на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская сноубордистка Алена Заварзина нацелена на решение самых серьезных зада на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Денис Тихомиров.

Российская сноубордистка с 4500 очками заняла второе место в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах. Увеличить
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На заключительном этапе Кубка мира, который проходит в немецком Винтерберге, российская спортсменка заняла седьмое место. По итогам турнира Заварзина с 4500 очками заняла второе место в зачете КМ в параллельных дисциплинах. Первой стала чешка Эстер Ледецка (4860), третьей — Патриция Куммер из Швейцарии (4060).

«Такой результат важен в преддверии Олимпийских игр. Она ставила себе цель победить, но сегодня Алена опять досадную ошибку допустила, но потенциал есть, она молодец, я ее поздравляю с этим результатом. Сейчас надо отдохнуть и начать снова работать. Алене нужно больше работать и смотреть, что меняется. В принципе, она все делает правильно, она находится на ходу», — сказал Тихомиров.

«Задачи есть, они самые серьезные, но как оно получится? Важно, в каком состоянии будут находиться конкуренты, как пройдет подготовка», — резюмировал специалист.

Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионкой мира.

Олимпийские игры в Корее пройдут с 9 по 25 февраля.
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