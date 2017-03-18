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18 марта 2017, 17:31 | Зимние | Чемпионат.com

Три россиянина преодолели квалификацию в параллельном слаломе на этапе КМ

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, призёр Игр Алёна Заварзина и их соотечественница Екатерина Хатомченкова преодолели квалификацию в параллельном слаломе на финальном этапе Кубка мира по сноуборду в Винтерберге.

Победу одержали южнокореец Сан Хо Ли и чешка Эстер Ледецка.

Сноуборд. Кубок мира. Финальный этап. Винтерберг, Германия
Мужчины. Параллельный слалом. Квалификация

1. Сан Хо Ли (Южная Корея).
2. Роланд Фишналлер (Италия).
3. Себастьян Кислингер (Австрия)…
9. Вик Уайлд (Россия)…
21. Константин Шипилов (Россия) — не прошёл в финал…
27. Андрей Соболев (Россия) — не прошёл в финал…
28. Дмитрий Сарсембаев (Россия) — не прошёл в финал…
40. Максим Рогозин (Россия) — не прошёл в финал…
42. Валерий Колегов (Россия) — не прошёл в финал.
43. Богдан Богданов (Россия) — не прошёл в финал…
50. Дмитрий Логинов (Россия) — не прошёл в финал.

Женщины. Параллельный слалом. Квалификация

1. Эстер Ледецка (Чехия).
2. Юлия Дуймовиц (Австрия).
3. Сабин Шеффманн (Австрия)…
9. Алёна Заварзина (Россия)…
15. Екатерина Хатомченкова (Россия)…
18. Екатерина Тудегешева (Россия) — не прошла в финал…
21. Наталья Соболева (Россия) — не прошла в финал…
28. Елизавета Салихова (Россия) — не прошла в финал.
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