Сноубордистка Заварзина стала второй в зачете КМ в параллельном слаломе

На заключительном этапе Кубка мира, который проходит в немецком Винтерберге, российская спортсменка заняла седьмое место. Победительницей стала австрийка Сабин Шоффманн, второе место заняла чешка Эстер Ледецка, третье — еще одна представительница Австрии Жулия Дуймовиц.

Первой в зачете параллельного слалома стала Ледецка (4860), третьей — Патриция Куммер из Швейцарии (4060).

Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионкой мира.