Сноубордистка Заварзина стала второй в зачете КМ в параллельном слаломе
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Алена Заварзина заняла второе место в итоговом зачете Кубка мира по сноуборду сезона-2016/17 в дисциплине параллельный слалом. На ее счету — 4500 очков.
На заключительном этапе Кубка мира, который проходит в немецком Винтерберге, российская спортсменка заняла седьмое место. Победительницей стала австрийка Сабин Шоффманн, второе место заняла чешка Эстер Ледецка, третье — еще одна представительница Австрии Жулия Дуймовиц.
Первой в зачете параллельного слалома стала Ледецка (4860), третьей — Патриция Куммер из Швейцарии (4060).
Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионкой мира.
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