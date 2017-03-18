Сноубордист Уайлд стал четвертым в параллельном слаломе на этапе КМ в Винтерберге
Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд занял четвертое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
Победителем соревнований стал немец Штефан Баумайстер. Второе место занял итальянец Аарон Марх, третье — австриец Александр Пайер.
Россияне Константин Шипилов, Андрей Соболев, Дмитрий Сарсембаев, Максим Рогозин, Валерий Колегов, Богдан Богданов и Дмитрий Логинов выбыли в квалификации.
У женщин россиянка Алена Заварзина выбыла в четвертьфинале. Победила австрийка Сабина Шоффман. Второй стала чешка Эстер Ледецкая, третьей — австрийка Юлия Дуймовиц.
Россиянка Екатерина Хатомченкова выбыла в 1/8 финала. Екатерина Тудегешева, Наталья Соболева и Елизавета Салихова завершили борьбу после квалификации.
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