Два фрирайдера из Германии погибли при сходе лавины в австрийских Альпах

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Они стали жертвами схода снежных масс во время катания на «диком» склоне. Как выяснилось позднее, они были фрирайдерами и спускались вдоль противолавинной дамбы. На склоне всего находились пять человек в сопровождении одного австрийца, трое оказались погребены под снегом, одного из них удалось спасти, пишет Австрийское агентство печати (APA).

Все фрирайдеры имели при себе лавинные рюкзаки (помогают удержаться на поверхности массы снега). Один из погибших успел активировать рюкзак, но это, к сожалению, ему не помогло. Жертвам стихии 45 и 61 год. В операции по поиску пострадавших участвовали спасателями с тремя поисковыми собаками. Были также задействованы два вертолета.

Семь жертв за неделю

Таким образом, на текущей неделе жертвами снежных лавин в Австрии стали в общей сложности семь человек. В среду четверо швейцарских лыжников погибли в долине Шмирнталь. В понедельник в Зёльдене под снегом оказался засыпан один сноубордист из Нидерландов, однако позднее он скончался в больнице.

Австрийские спасатели еще в конце февраля предупредили всех любителей горнолыжного спорта о начале лавиноопасного сезона в горах с приходом весны. Любителям фрирайда или свободного катания на горных лыжах вне подготовленных трасс было рекомендовано избегать так называемых диких склонов, но экстремалов это не останавливает. Зачастую они сами провоцируют сход лавин по неосторожности.