Норвежский сноубордист Сандбех стал чемпионом мира в биг-эйре
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Норвежский сноубордист Стаале Сандбех занял первое место в дисциплине
биг-эйр на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит на трассах испанского курорта Сьерра-Невада.
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Второе место занял американец Крис Корнинг, третьим стал еще один представитель Норвегии Маркус Клевеланд. Россиянин Антон Мамаев показал 13-й результат, Влад Хадарин — 17-й, Михаил Матвеев — 55-й.
В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала австрийка Анна Гассер, второе место заняла финка Энни Рукаярви, третье — норвежка Сийе Норендаль. Россиянка Софья Федорова стала 13-й.
Чемпионат мира завершится 19 марта.
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