Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29101793/
16 марта 2017, 16:46 | Зимние | Р-Спорт

Австрийский сноубордист Проммеггер победил в параллельном гигантском слаломе на ЧМ

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт. Австриец Андреас Проммеггер завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).

Проммеггер в финале опередил своего соотечественника Бенджамина Карла. В заезде за бронзу швейцарец Невин Гальмарини обогнал болгарина Радослава Янкова.

Россиянин Вик Уайлд завершил борьбу в четвертьфинале, уступив Гальмарини, а Дмитрий Логинов — в 1/8 финала. Валерий Колегов, Дмитрий Сарсембаев и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»

Российская гимнастка пожаловалась, что мать отобрала у нее все деньги и жилье