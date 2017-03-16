Австрийский сноубордист Проммеггер победил в параллельном гигантском слаломе на ЧМ
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт. Австриец Андреас Проммеггер завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).
Проммеггер в финале опередил своего соотечественника Бенджамина Карла. В заезде за бронзу швейцарец Невин Гальмарини обогнал болгарина Радослава Янкова.
Россиянин Вик Уайлд завершил борьбу в четвертьфинале, уступив Гальмарини, а Дмитрий Логинов — в 1/8 финала. Валерий Колегов, Дмитрий Сарсембаев и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.
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