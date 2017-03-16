Тудегешева — бронзовый призер ЧМ-2017 в параллельном гигантском слаломе
Россиянка Екатерина Тудегешева стала бронзовым призером ЧМ-2017 в параллельном гигантском слаломе.
В полуфинале она уступила Патриции Куммер из Германии 8,98 секунды, а в поединке за третье место ее соперница Рамона Хофмайстер из Германии была дисквалифицирована.
Это четвертая медаль чемпионатов мира в карьере Тудегешевой. Ранее она завоевала два золота и одну бронзу.
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