В полуфинале она уступила Патриции Куммер из Германии 8,98 секунды, а в поединке за третье место ее соперница Рамона Хофмайстер из Германии была дисквалифицирована.

Это четвертая медаль чемпионатов мира в карьере Тудегешевой. Ранее она завоевала два золота и одну бронзу.