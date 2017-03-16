Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29101288/
16 марта 2017, 16:11 | Зимние | Спорт-Экспресс

Тудегешева — бронзовый призер ЧМ-2017 в параллельном гигантском слаломе

Россиянка Екатерина Тудегешева стала бронзовым призером ЧМ-2017 в параллельном гигантском слаломе.

В полуфинале она уступила Патриции Куммер из Германии 8,98 секунды, а в поединке за третье место ее соперница Рамона Хофмайстер из Германии была дисквалифицирована.

Это четвертая медаль чемпионатов мира в карьере Тудегешевой. Ранее она завоевала два золота и одну бронзу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Отмененные соревнования по параллельному гигантскому слалому на ЧМ состоятся 16 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Соревнования по параллельному гигантскому слалому на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в испанской Сьерра-Неваде пройдут 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Гинер лишился пальца на руке

Трагедия великого таланта

В КХЛ установлен рекорд космического масштаба