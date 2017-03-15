Уральский сноубордист Шуров выиграл бронзу Спартакиады с двумя сломанными руками

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский сноубордист Даниил Шуров завоевал бронзу восьмой зимней Спартакиады учащихся России в дисциплине слоуп-стайл, выступая с двумя сломанными руками. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

14-летний спортсмен получил травму после падения в первом финальном заезде, однако врачи диагностировали лишь ушибы и он продолжил выступление. Уже по окончании соревнований Шурову диагностировали перелом обеих рук, одной — со смещением.

Победителем стал москвич Ярослав Ленчевский, второе место занял еще один московский спортсмен Станислав Гурьянов.

Состязания по сноуборду проводятся в Уфе. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 13−14 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.