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15 марта 2017, 10:43 | Зимние | АиФ Екатеринбург

Свердловскую биатлонистку не пустили на ЧР из-за допинговой истории

Екатерина Глазырина временно отстранена Международным союзом биатлонистов от всех соревнований.

Уральская биатлонистка Екатерина Глазырина не выступит на чемпионате России, так как подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании доклада профессора Ричарда Макларена, сообщили 15 марта корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Отстранение касаются не только международных, но и российских стартов. На данный момент в отношении Екатерины ведется расследование. Отстранение будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит факт невиновности или виновности спортсменки.

Глазырина сейчас находится на индивидуальной подготовке. Два дня назад уралочка написала в соцсетях, что готовится принять участие в чемпионате России.

Екатерина Глазырина прошедшей зимой отправилась в составе сборной России на чемпионат мира в Хохфильцен, однако не приняла участие ни в одной гонке. Буквально за несколько часов до спринта тренеры заменили ее в команде на Ирину Услугину. В 2015 году Глазырина родила ребенка и только в этом сезоне вернулась в большой спорт.
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