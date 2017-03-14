Отмененные соревнования по параллельному гигантскому слалому на ЧМ состоятся 16 марта
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Соревнования по параллельному гигантскому слалому на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в испанской
Сьерра-Неваде пройдут 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Соревнования, которые должны были состояться 14 марта, были отменены
Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу проходит в испанской
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