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14 марта 2017, 16:24 | Зимние | ТАСС

Отмененные соревнования по параллельному гигантскому слалому на ЧМ состоятся 16 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Соревнования по параллельному гигантскому слалому на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в испанской Сьерра-Неваде пройдут 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования, которые должны были состояться 14 марта, были отменены из-за плохой погоды.

Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу проходит в испанской Сьерра-Неваде с 8 по 19 марта. В составе сборной России в параллельном гигантском слаломе должны выступить Алена Заварзина, Екатерина Хатомченкова, Елизавета Салихова, Екатерина Тудегешева, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Валерий Колегов и Дмитрий Логинов.
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