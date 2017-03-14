Отмененные соревнования по параллельному гигантскому слалому на ЧМ состоятся 16 марта

Соревнования, которые должны были состояться 14 марта, были отменены из-за плохой погоды.

Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу проходит в испанской Сьерра-Неваде с 8 по 19 марта. В составе сборной России в параллельном гигантском слаломе должны выступить Алена Заварзина, Екатерина Хатомченкова, Елизавета Салихова, Екатерина Тудегешева, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Валерий Колегов и Дмитрий Логинов.