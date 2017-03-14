Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29071522/
14 марта 2017, 14:03 | Зимние | Чемпионат.com

Старты в параллельном гигантском слаломе на ЧМ перенесены из-за плохой погоды

Международная федерация лыжного спорта перенесла соревнования в параллельном гигантском слаломе у сноубордистов на чемпионате мира в Сьерра-Неваде (Испания) из-за плохой погоды, сообщает официальный «твиттер» FIS.

Российская сноубордистка Алёна Заварзина на своей странице в «Инстаграме» так прокомментировала ситуацию: «Спасибо, что живой, или как выжить на чемпионате мира. Ветер штормовой, видимости нет совсем. Мы знаем, что последнее, о чём беспокоится FIS, — это атлеты, и пока кто-то не сломается, они не отменят. У нас нет запасных дней, сейчас старт перенесли на 12:00 (время местное), но это неприемлемо. Это просто опасно».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!