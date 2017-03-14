Старты в параллельном гигантском слаломе на ЧМ перенесены из-за плохой погоды

Российская сноубордистка Алёна Заварзина на своей странице в «Инстаграме» так прокомментировала ситуацию: «Спасибо, что живой, или как выжить на чемпионате мира. Ветер штормовой, видимости нет совсем. Мы знаем, что последнее, о чём беспокоится FIS, — это атлеты, и пока кто-то не сломается, они не отменят. У нас нет запасных дней, сейчас старт перенесли на 12:00 (время местное), но это неприемлемо. Это просто опасно».