Старты в параллельном гигантском слаломе на ЧМ перенесены из-за плохой погоды
Международная федерация лыжного спорта перенесла соревнования в параллельном гигантском слаломе у сноубордистов на чемпионате мира в
Сьерра-Неваде (Испания) из-за плохой погоды, сообщает официальный «твиттер» FIS.
Российская сноубордистка Алёна Заварзина на своей странице в «Инстаграме» так прокомментировала ситуацию: «Спасибо, что живой, или как выжить на чемпионате мира. Ветер штормовой, видимости нет совсем. Мы знаем, что последнее, о чём беспокоится FIS, — это атлеты, и пока
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