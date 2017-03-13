Отбросили коньки? Обзор событий уик-энда в зимних видах спорта

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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: этап Кубка мира.

Где было: Осло (Норвегия).

Результат сборной России: 1 бронза (Александр Бессмертных, 50 км классическим стилем).

Сергей Устюгов не поедет на заключительный этап в Канаду. Лететь — далеко, перспектив в борьбе за Большой хрустальный глобус — никаких (Мартин Сундбю уже гарантировал себе первое место общего зачета), а усталость — чувствуется. За плечами — насыщенный сезон с победой в «Тур де Ски» и пятью наградами чемпионата мира. В общем, отправлять своего лидера за океан в тренерском штабе нашей сборной сочли бессмысленным. Так что старт в Норвегии стал для Устюгова последним нынешней весной. По крайней мере — на международном уровне.

Еще в среду, в Драммене, Сергей обеспечил себе бронзу в спринтерской гонке, где в финале, помимо россиянина, выступали сразу пять норвежцев. Субботний марафон должен был стать для него заключительным аккордом. Устюгов доказал, что длинные дистанции тоже умеет бегать, пусть на «полтинниках» раньше почти не выступал. Но серебро чемпионата мира лишний раз подчеркнуло — Сергей, если находится в хорошей форме, способен побеждать везде. Вот только в Лахти именно победа от него ускользнула — на самом финише канадец Алекс Харви был проворнее, опередив Устюгова на 0,6 секунды. В Осло наш лыжник намеревался взять реванш.

Не получилось.

Уже к отметке в 10 километров становится понятно — выдерживать темп лидеров Сергей не в состоянии. Финн Ииво Нисканен попробовал уйти в отрыв, растянув группу лучших и повесив себе на плечи самого Сундбю. Устюгов начал отставать. К середине марафона это отставание составило уже почти минуту — о борьбе за медали к этому времени пришлось забыть. Но не одним Сергеем сильна наша команда!

Чего не смог Устюгов, сумел Александр Бессмертных. Нисканен с Сундбю умчались вперед, заранее определив, кто именно будет претендовать на серебро и золото (в итоге Мартин победил). Группе преследователей пришлось делить лишь бронзу. В нее вошли пять лыжников — норвежцы Шюр Рете, Никлас Дюрхауг, Ханс Кристер Холунн, канадец Харви и, собственно, Бессмертных. Причем долгое время россиянин отставал, держась на отдалении в 5−7 секунд от остальных. Казалось, что вот-вот отвалится! Однако за 5 км до финиша Александр так мощно отработал очередной подъем, что мигом догнал остальных. А вскоре сам вышел вперед, решив не отсиживаться на спинами соперников перед финальным спуртом. Был риск, что канадец и норвежцы на последних метрах «съедят» вице-чемпиона Сочи в эстафете. И они постарались это сделать! Вот только не смогли. Даже без фотофиниша было понятно, что Бессмертных, вовремя выбросив ногу вперед, опередил соперников на целых полботинка!

В итоге — бронза наша. Устюгов же достойно завершил сезон, пусть не в призах. Но финишировав на 8-й позиции. Андрей Ларьков остался 9-м, Сергей Турышев — 10-м, Алексей Виценко — 11-м, Дмитрий Япаров — 13-м, Константин Главатских — 15-м. Плотная группа!

Жаль, в женском марафоне, прошедшем в воскресенье, никто из россиянок в десятку не попал. Юлия Чекалева стала 16-й. Лучшей из наших.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что было: финальный этап Кубка мира.

Где было: Ставангер (Норвегия).

Результат сборной России: 1 бронза (женская сборная, пасьют).

Мы не ждали в Ставангере Кулижникова. Павел пропустил вторую часть сезона, не приняв участия в двух чемпионатах мира (на отдельных дистанциях и в спринтерском многоборье), а также в чемпионатах России и Европы. Травмы, психологический срыв, потеря формы… Форсировать восстановление не стали — лучший спринтер планеты теперь готовится к осенним стартам и предстоящим Олимпийским играм. Однако и без него российские болельщики надеялись на многое. На медаль Руслана Мурашова на «пятисотке», на награды Ольги Фаткулиной (500 м, 1000 м), на подиум в женском пасьюте, на очередной сюрприз Анны Юраковой, приехавшей в Норвегию второй в общем зачете Кубка мира на дистанции 3000 м. Конечно, на победу Дениса Юскова на его «полуторке»!

Не дождались почти ничего.

Мурашов последний старт сезона провалил — 5-е и 8-е места в двух забегах. Фаткулина даже близко не подобралась к медалям, всякий раз финишируя на 8−12-й позициях. Юраковой чуть больше секунды не хватило до бронзы на 3 000 м — голландка Мелисса Вийфе была проворнее. И даже Юсков остался без призов, поделив «деревянную» награду с Томасом Кролем (у обоих одинаковое время — 1.46,63).

В итоге единственную бронзу нам принесла женская команда в гонке преследования.

Признаем прямо — заключительный этап у россиян не задался….

ШОРТ-ТРЕК

Что было: чемпионат мира.

Где было: Роттердам (Голландия).

Результат сборной России: 1 бронза (Виктор Ан, 3000 м).

Похоже, месяц перерыва между последним этапом Кубка мира в столице Белоруссии ( 10—12 февраля ) и первенством планеты не лучшим образом сказался на состоянии российской сборной. В этом сезоне у наших шорт-трекистов было достаточно наград. Пусть в основном — серебро и бронза (по золоту завоевали лишь эстафетные команды — мужчины в Дрездене, женщины в Минске). Но Семен Елистратов, Виктор Ан, Александр Шульгинов могли рассчитывать на то, чтобы бороться за медали в Роттердаме. В итоге вышло так, что единственное третье место принес наш самый титулованный спортсмен — Ан на дистанции 3000 м. Увы — вид не олимпийский, да и медали здесь не дают (результат идет лишь в сумму многоборья). Финалы были, но безуспешные — Елистратов на «тысяче» остался пятым, все тот же Виктор Ан на «полуторке» — 4-м. Так же, как и наша мужская сборная в решающем забеге эстафеты.

Тренерскому штабу есть о чем подумать, чтобы улучшить подготовку к главному старту года.

СНОУБОРД/ФРИСТАЙЛ

Что: чемпионат мира.

Где: Сьерра-Невада (Испания).

Результат сборной России: без медалей.