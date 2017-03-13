Растяжение мышц паха диагностировано у российского сноубордиста Олюнина на ЧМ

В воскресенье Олюнин завершил выступление в соревнованиях по борд-кроссу на стадии четвертьфинала. Ранее сноубордист сообщил «Р-Спорт», что в заездах 1/8 и ¼ финала он выступал с травмой, которую получил в результате падения на тренировке перед финалами.

«Обследование в госпитале показало растяжение мышц паха, также я потянул шею. В остальном все нормально. Хотя ощущения — будто бульдозер проехался по мне, болит все. На чемпионат мира я приехал ради побед, ради гонок. Было желание выступить и в командной гонке тоже», — сказал Олюнин.