Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/29055448/
13 марта 2017, 11:38 | Зимние | Р-Спорт

Растяжение мышц паха диагностировано у российского сноубордиста Олюнина на ЧМ

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады 2014 года российский сноубордист Николай Олюнин сообщил агентству «Р-Спорт», что врачи диагностировали у него растяжение мышц паха, которое он получил во время выступления на чемпионате мира в Сьерра-Неваде (Испания).

В воскресенье Олюнин завершил выступление в соревнованиях по борд-кроссу на стадии четвертьфинала. Ранее сноубордист сообщил «Р-Спорт», что в заездах 1/8 и ¼ финала он выступал с травмой, которую получил в результате падения на тренировке перед финалами.

«Обследование в госпитале показало растяжение мышц паха, также я потянул шею. В остальном все нормально. Хотя ощущения — будто бульдозер проехался по мне, болит все. На чемпионат мира я приехал ради побед, ради гонок. Было желание выступить и в командной гонке тоже», — сказал Олюнин.

В понедельник на чемпионате мира пройдут командные соревнования по борд-кроссу. Решением тренерского совета сборной России в командной гонке выступят Александр Гузачев и Андрей Анисимов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин