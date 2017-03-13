Растяжение мышц паха диагностировано у российского сноубордиста Олюнина на ЧМ
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады 2014 года российский сноубордист Николай Олюнин сообщил агентству «Р-Спорт», что врачи диагностировали у него растяжение мышц паха, которое он получил во время выступления на чемпионате мира в Сьерра-Неваде (Испания).
В воскресенье Олюнин завершил выступление в соревнованиях по
«Обследование в госпитале показало растяжение мышц паха, также я потянул шею. В остальном все нормально. Хотя ощущения — будто бульдозер проехался по мне, болит все. На чемпионат мира я приехал ради побед, ради гонок. Было желание выступить и в командной гонке тоже», — сказал Олюнин.
В понедельник на чемпионате мира пройдут командные соревнования по
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