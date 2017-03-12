Серебряный призер ОИ Олюнин выступал на ЧМ по сноуборду с травмой колена и копчика
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады 2014 года российский сноубордист Николай Олюнин сообщил агентству «Р-Спорт», что выступал на чемпионате мира в соревнованиях по борд-кроссу с травмой колена и копчика.
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«Меня очень сильно подкосило мое падение перед финалами на тренировке. Я сильно упал, травмировал колено и копчик. Боль и дискомфорт до сих пор остаются. Сегодня пройду обследование в госпитале, нужно сделать МРТ. Это серьезно повлияло на мое выступление на чемпионате мира. Я еще умудрился
«Несмотря на повреждение, я боролся до конца и в четвертьфинале. Во втором контруклоне итальянец начал обгонять меня. Мне это не понравилось, я решил рискнуть и обогнать его по внутреннему радиусу. Но я передавил задний кант и упал, к сожалению», — добавил собеседник агентства.
В понедельник на чемпионате мира пройдут командные соревнования по
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