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12 марта 2017, 18:32 | Зимние | Р-Спорт

Серебряный призер ОИ Олюнин выступал на ЧМ по сноуборду с травмой колена и копчика

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады 2014 года российский сноубордист Николай Олюнин сообщил агентству «Р-Спорт», что выступал на чемпионате мира в соревнованиях по борд-кроссу с травмой колена и копчика.

В воскресенье француз Пьер Вольтье завоевал золото в сноуборд-кроссе на чемпионате мира в Сьерра-Неваде (Испания). Второе место занял испанец Лукас Эгибар, третье — австралиец Алекс Пуллин. Олюнин выбыл в четвертьфинальном заезде.

«Меня очень сильно подкосило мое падение перед финалами на тренировке. Я сильно упал, травмировал колено и копчик. Боль и дискомфорт до сих пор остаются. Сегодня пройду обследование в госпитале, нужно сделать МРТ. Это серьезно повлияло на мое выступление на чемпионате мира. Я еще умудрился как-то выиграть заезд в 1/8 финала», — сказал Олюнин.

«Несмотря на повреждение, я боролся до конца и в четвертьфинале. Во втором контруклоне итальянец начал обгонять меня. Мне это не понравилось, я решил рискнуть и обогнать его по внутреннему радиусу. Но я передавил задний кант и упал, к сожалению», — добавил собеседник агентства.

В понедельник на чемпионате мира пройдут командные соревнования по борд-кроссу. «Пока мое участие в командной гонке под вопросом», — сказал Олюнин.
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