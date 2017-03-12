Серебряный призер ОИ Олюнин выступал на ЧМ по сноуборду с травмой колена и копчика

В воскресенье француз Пьер Вольтье завоевал золото в сноуборд-кроссе на чемпионате мира в Сьерра-Неваде (Испания). Второе место занял испанец Лукас Эгибар, третье — австралиец Алекс Пуллин. Олюнин выбыл в четвертьфинальном заезде.

«Меня очень сильно подкосило мое падение перед финалами на тренировке. Я сильно упал, травмировал колено и копчик. Боль и дискомфорт до сих пор остаются. Сегодня пройду обследование в госпитале, нужно сделать МРТ. Это серьезно повлияло на мое выступление на чемпионате мира. Я еще умудрился как-то выиграть заезд в 1/8 финала», — сказал Олюнин.

«Несмотря на повреждение, я боролся до конца и в четвертьфинале. Во втором контруклоне итальянец начал обгонять меня. Мне это не понравилось, я решил рискнуть и обогнать его по внутреннему радиусу. Но я передавил задний кант и упал, к сожалению», — добавил собеседник агентства.