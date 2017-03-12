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12 марта 2017, 16:57 | Зимние | Чемпионат.com

Лаптева — 10-я в борд-кроссе на чемпионате мира по сноуборду в Испании

Француз Пьер Вотье победил в борд-кроссе на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).

Россияне Николай Олюнин и Даниил Дилман оступились на стадии четвертьфинала.

Среди женщин первенствовала американка Линдси Джакобелис, защитившая титул, а россиянка Юлия Лаптева дошла до полуфинала и стала десятой.

Сноуборд. Чемпионат мира. Сьерра-Невада, Испания

Мужчины. Борд-кросс
1. Пьер Вотье (Франция).
2. Лукас Эгубар (Испания).
3. Алекс Пуллин (Австралия)…
13−24. Николай Олюнин (Россия).
13−24. Даниил Дилман (Россия).
Александр Гузачёв (Россия) — проиграл в 1/8 финала.

Женщины. Борд-кросс
1. Линдси Джакобелис (США).
2. Хлоя Треспо (Франция).
3. Микела Мойоли (Италия)…
10. Юлия Лаптева (Россия)…
13−24. Мария Васильцова (Россия).
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