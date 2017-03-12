Россияне Николай Олюнин и Даниил Дилман оступились на стадии четвертьфинала.



Среди женщин первенствовала американка Линдси Джакобелис, защитившая титул, а россиянка Юлия Лаптева дошла до полуфинала и стала десятой.



Сноуборд. Чемпионат мира. Сьерра-Невада, Испания



Мужчины. Борд-кросс

1. Пьер Вотье (Франция).

2. Лукас Эгубар (Испания).

3. Алекс Пуллин (Австралия)…

13−24. Николай Олюнин (Россия).

13−24. Даниил Дилман (Россия).

Александр Гузачёв (Россия) — проиграл в 1/8 финала.



Женщины. Борд-кросс

1. Линдси Джакобелис (США).

2. Хлоя Треспо (Франция).

3. Микела Мойоли (Италия)…

10. Юлия Лаптева (Россия)…

13−24. Мария Васильцова (Россия).