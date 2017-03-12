Американка Джекобеллис завоевала золото в сноубордкроссе на ЧМ в Испании

Серебро завоевала француженка Хлоя Треспёш, бронзу — итальянка Микела Мойоли.

Джекобеллис защитила титул чемпионки мира, завоеванный два года назад в Крайшберге.

Россиянка Юлия Лаптева выбыла в полуфинале, Мария Васильцова — в четвертьфинале.