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12 марта 2017, 16:40 | Зимние | Р-Спорт

Американка Джекобеллис завоевала золото в сноубордкроссе на ЧМ в Испании

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Американка Линдси Джекобеллис завоевала золото в сноубордкроссе на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).

Серебро завоевала француженка Хлоя Треспёш, бронзу — итальянка Микела Мойоли.

Джекобеллис защитила титул чемпионки мира, завоеванный два года назад в Крайшберге.

Россиянка Юлия Лаптева выбыла в полуфинале, Мария Васильцова — в четвертьфинале.
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