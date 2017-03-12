Американка Джекобеллис завоевала золото в сноубордкроссе на ЧМ в Испании
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Американка Линдси Джекобеллис завоевала золото в сноубордкроссе на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).
Серебро завоевала француженка Хлоя Треспёш, бронзу — итальянка Микела Мойоли.
Джекобеллис защитила титул чемпионки мира, завоеванный два года назад в Крайшберге.
Россиянка Юлия Лаптева выбыла в полуфинале, Мария Васильцова — в четвертьфинале.
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